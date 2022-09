Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car, Stock Series e Copa HB20 realizam neste fim de semana suas respectivas etapas no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, pista que fica localizada cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre (RS).

No início da tarde desta quinta-feira (22), um forte vendaval atingiu o local, deslocando tendas que receberão os carros da Copa HB20 neste fim de semana. As áreas ainda estavam sem os carros no momento dos fortes ventos e cinco pessoas acabaram se ferindo sem gravidade.

Entre elas, o piloto da categoria, Marcelo Zebra, que ao tentar se afastar das tendas que começavam a sair do chão e caiu. O competidor fará a etapa normalmente.

Relatos de pessoas que presenciaram o vendaval comentaram que com as fortes rajadas, essas tendas acabaram se transformando em um grande paraquedas.

A programação das categorias, inclusive da Copa HB20, segue normalmente nesta sexta-feira e para o restante do fim de semana.

As duas corridas da Copa HB20 em Santa Cruz do Sul, além do treino de classificação e corridas da Stock Car, serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com.

