Matías Rossi leva Argentina para disputa do título da Stock Car

A Stock Car poderá ter pela primeira vez um estrangeiro como campeão. O argentino Matías Rossi, que corre com um Toyota Corolla da AMattheis Vogel, sai da etapa dupla encerrada neste domingo (23) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), com a quarta colocação do campeonato, se colocando como um dos candidatos ao título de 2022, que será decidido em dezembro, em Interlagos.

O piloto teve um domingo difícil na capital goiana. Após uma classificação complicada, Rossi escalou da 18ª para a 11ª colocação na primeira corrida. Já a segunda prova terminou cedo para “El Misil”, que acabou envolvido em um acidente.

Já considerando os descartes, Rossi soma 268 pontos, sendo um dos quatro pilotos com chances de título restando uma etapa para o final do campeonato. “Foi um domingo difícil. Não fomos rápidos na classificação, mas o carro tinha ritmo nas corridas", falou.

"Na primeira eu saí da 18ª posição para ficar com o 11º lugar. Uma posição a mais mudaria tudo. Somei pontos na primeira corrida, mas tive uma batida na minha frente que eu não consegui escapar na segunda corrida", seguiu.

"Uma pena, pois é uma prova que não somamos pontos e nos distanciamos dos líderes. Nós estávamos mais perto, mas agora estamos 30 pontos distantes dos líderes. Estou feliz com a temporada até aqui, mas é uma pena nos distanciarmos tanto nos pontos. Mas vamos para Interlagos, onde teremos mais uma oportunidade, com chances de título”, completou Rossi, que tem duas vitórias e sete pódios em 2022. A decisão está marcada para o dia 11/12, em Interlagos.

