Diego Nunes exalta estratégia e Fan Push em vitória na Stock Car

Festa da Blau em Goiânia neste domingo! Diego Nunes venceu a segunda corrida da rodada dupla válida pela penúltima etapa da temporada 2022 da Stock Car. Apoiado em uma estratégia perfeita e com um Fan Push decisivo na última volta, o piloto do carro #70 saiu da 17ª colocação do grid - posição na qual terminou a primeira prova do dia - para o topo do pódio. Foi a quinta vitória da carreira do piloto do carro #70, a primeira da Blau Motorsport no campeonato deste ano.

“Um resultado que estávamos merecendo já a algum tempo e que finalmente se concretizou. Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Blau Farmacêutica, que sempre acreditou e confiou no meu potencial, à equipe, que fez um trabalho fantástico nesta corrida e aos nossos fãs, que mais uma vez votaram em peso para que pudéssemos conquistar o Fan Push mais uma vez. Ele foi essencial nesta vitória”, afirmou. Daniel Serra, em segundo, e Gaetano di Mauro, em terceiro, completaram o pódio.

Já Allam Khodair não teve a mesma sorte envolvido em incidentes, terminou a primeira prova na 18ª colocação. Na segunda disputa, cruzou a linha em 24º lugar. “Não foi uma boa corrida para mim, mas isso fica em segundo plano diante da conquista do Diego e da nossa equipe", disse.

"Nossos resultados não eram condizentes com o nosso potencial e esta vitória renova nossos ânimos para chegar na grande final em Interlagos e buscar a vitória mais uma vez”, disse o 'Japonês Voador' após a prova. A decisão do campeonato está marcada para 11 de dezembro, em São Paulo.

