Gianluca Petecof chega para a última etapa da temporada 2023 da Stock Car com um claro objetivo em mente: brigar pelo top 10 da classificação geral em Interlagos. Campeão rookie da temporada, o piloto Shell chega a Interlagos na 11ª posição do campeonato, com apenas dois pontos de desvantagem para o décimo colocado.

O melhor estreante da categoria desde 2008 e campeão antecipado entre os candidatos ao troféu de Rookie of the Year, subiu ao pódio em três oportunidades no ano e busca pela primeira vez um troféu no principal palco do automobilismo nacional, o Autódromo de Interlagos.

É a terceira passagem da principal categoria do automobilismo nacional pelos 4.309m. Na segunda etapa do ano, o Toyota Corolla #101 preparado pela Equipe Full Time não somou pontos após um toque na primeira bateria, já na segunda passagem na capital paulista, na quinta etapa do ano, o competidor de 21 anos de idade foi duas vezes ao top10 e começou sua escalada na classificação.

"Hora da última etapa do ano, um ano que passou voando. Foi uma temporada muito especial para mim, subi ao pódio três vezes, além de garantir o título de melhor estreante do ano. Também consegui começar a me estabelecer no grid da Stock Car".

"Chegamos em Interlagos com um objetivo claro na cabeça de brigar pelo top10, que vai ser um excelente resultado para nós. Espero encerrar o ano com chave de ouro junto com a equipe e coroar o ótimo trabalho que fizemos juntos com este top 10".

A jornada derradeira da temporada de 2023 tem as primeiras atividades de pista na sexta-feira, com shakedown e o primeiro treino livre. No sábado o segundo ensaio antecede o classificatório. O domingo é reservado para as duas baterias de 30 minutos +1 volta. O quali e as provas têm transmissão do Motorsport.com

