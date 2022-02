Carregar reprodutor de áudio

A Pirelli acaba de renovar o contrato de fornecimento de pneus e patrocínio com a Stock Car. O acordo tem duração de cinco anos e se estenderá até 2026. Fernando Julianelli, CEO da Vicar, esteve recentemente na sede da Pirelli em Milão para um encontro com Giovanni Tronchetti Provera, vice-presidente sênior Prestige e Motorsport da Pirelli. Com os laços cada vez mais estreitos, a parceria entre a empresa italiana e a maior categoria do automobilismo brasileiro entra em uma nova fase.

A partir da temporada deste ano de 2022, todos os pneus que estarão nos carros da Stock Car Pro Series serão fabricados na planta de Izmit, na Turquia, local de fabricação dos pneus para as principais competições de GT do mundo, além de ser a planta de backup da Fórmula 1. Anteriormente, essa fabricação ficava dividida com a planta de Slatina, na Romênia. A medida dos pneus é: 305/660-18.

Outra grande novidade foi a inserção desse mesmo pneu na categoria de acesso, a Stock Series, que até 2021 era denominada Stock Light. Com nova carenagem, ela se aproxima ainda mais da Pro Series, passando a utilizar o mesmo produto presente em todos os carros da categoria principal.

“Estamos muito felizes em poder anunciar que a Pirelli continua ao lado da Vicar por mais cinco temporadas. No começo da categoria, em 1979, já estávamos juntos, e no futuro não será diferente. A Stock é extremamente competitiva e temos muito orgulho de sermos uma peça fundamental nessa engrenagem que mantém o equilíbrio técnico há tantos anos”, disse Fabio Magliano, gerente de produtos car e motorsport da Pirelli para a América Latina.

"Agora, utilizando os mesmos pneus da Stock Car Pro Series na Stock Series, os pilotos que almejam subir de categoria já chegarão à divisão principal com um know how muito maior, tendo em vista a experiência de pilotar um carro com o mesmo pneu já na categoria de acesso", completou Fabio.

“Esse acordo dá continuidade a um relacionamento não apenas histórico, mas também fundamental para a Stock Car”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “É muito importante para um campeonato de nível técnico extremamente elevado como o nosso poder contar com um parceiro como a Pirelli, uma líder do setor não apenas em se tratando de mercado mas também quando se fala em tecnologia."

"É um dos fatores que nos ajuda a manter nossos índices de competitividade, com mais de 25 carros em menos de meio segundo. Além disso, a Pirelli não somente vende pneus para a categoria. Ela nos dá um suporte técnico em todos os nossos eventos e, além disso, participa do desenvolvimento e aprimoramento dos pneus da categoria. Estamos muito felizes com essa renovação”, concluiu o CEO da Vicar.

A Fórmula 4 Brasil, chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é outra grande novidade para o motorsport nacional. Assim como ocorre com as outras F4 pelo mundo, os pneus também serão fornecidos pela Pirelli. A categoria servirá como porta de entrada para as principais competições de monopostos do mundo, como a F3 e F2, tendo como objetivo final a Fórmula 1. Todas essas categorias citadas têm a Pirelli como fornecedora exclusiva de pneus.

O Circuito Panamericano, maior complexo multipistas da América Latina e verdadeiro laboratório a céu aberto da Pirelli, será o palco dos primeiros testes dos novos carros da F4, que irão acelerar na pista ao longo do ano. Além disso, há mais dois testes planejados para este anona pista da Pirelli.

Vai começar! Stock Car terá início com Corrida de Duplas em Interlagos

Após uma decisão emocionante em dezembro do ano passado, que culminou com a coroação de um novo campeão, a temporada de 2022 da Stock Car Pro Series já tem data para começar: 13 de fevereiro. Novamente, o palco será o tradicionalíssimo Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com a “Corrida de Duplas”. Muitos pilotos já anunciaram seus parceiros para a disputa, e a expectativa para a primeira largada do ano está cada vez maior entre todos os fãs da categoria.

Interlagos é uma conhecida pista de sentido anti-horário, portanto os carros apoiam bastante no lado direito, o que faz com o pneu traseiro direito seja o mais exigido. “Em Interlagos temos sempre que considerar a questão climática, que pode ser um fator agravante quanto ao desgaste dos pneus. Por isso, é fundamental que todos os pilotos e equipes respeitam as indicações de cambagem e calibragem feitas pela Pirelli”, acrescentou Magliano.

A Stock Series, antiga Stock Light, por sua vez, começa o ano de competições na cidade de Goiânia (GO), em 20 de março, utilizando o veloz anel externo do autódromo da capital de Goiás. Ela seguirá como fundamental categoria de acesso à divisão principal, com o campeão Felipe Baptista tendo subido para Stock Car Pro Series após levar a taça na temporada de 2021. Já a data prevista para o início da Fórmula 4 Brasil é 15 de maio, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

F1: HAAS faz lançamento 'FAKE' do carro de 2022; confira como ficou e as EXPECTATIVAS da equipe

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: