Após quase dois meses de férias, a Stock Car Pro Series estará de volta no próximo fim de semana, no Autódromo de Interlagos. A etapa inaugural do campeonato de 2022 traz de volta a Corrida de Duplas, quando os titulares da maior categoria do automobilismo brasileiro trazem um convidado.

Para este ano, um dos destaques será Felipe Massa, que terá como parceiro o alemão Timo Glock, um dos personagens do vice-campeonato do brasileiro no campeonato da F1 em 2008. Além de outros ‘gringos’, grandes nomes brasileiros também marcarão presença, como Pietro Fittipaldi – par de Tony Kanaan -, Felipe Fraga, companheiro de Cacá Bueno, Augusto Farfus, que estará com Daniel Serra, entre outros.

Confira a programação do fim de semana. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitirão ao vivo o treino de classificação e as corridas no domingo.

Sexta-feira, 11 de fevereiro

10h00 às 10h20 - Stock Car Pro Series – Shakedown

12h00 às 13h10 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

15h25 às 16h35 - Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

Sábado, 12 de fevereiro

8h00 às 9h10 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 3

10h50 às 12h – Stock Car Pro Series – Treino Livre 4

13h45 às 14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 13 de fevereiro

13h55 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

