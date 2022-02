Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Stock Car Pro Series começa neste final de semana e o paranaense Gabriel Casagrande volta ao palco onde conquistou o título de 2021 há dois meses: o Autódromo de Interlagos. O piloto segue a parceria de sucesso com a equipe A.Mattheis Vogel e juntos eles vão atrás de novas conquistas.

Para começar sua trajetória em 2022, ele convidou seu xará Gabriel Robe, campeão da Stock Light em 2017 e atual vice da categoria, para a Corrida de Duplas em São Paulo. O gaúcho fará sua segunda prova no principal campeonato brasileiro de automobilismo. A primeira prova será feita pelo titular e a segunda pelo convidado e ambas terão duração de 30 minutos mais uma volta.

"A nossa expectativa é de continuarmos andando e brigando na frente neste ano", disse Casagrande sobre a próxima temporada. "Em 2021, não nos colocavam como prováveis candidatos ao título e agora eu tenho certeza que estamos entre os principais nomes."

"Espero fazer um ano consistente, lutando por vitórias e pódios como foi no último para disputarmos o campeonato, sempre mantendo os pés no chão e com muita humildade. Será especial voltar a Interlagos, onde tivemos tantas alegrias em 2021", acrescentou.

Gabriel Robe e Gabriel Casagrande Photo by: Divulgacao

A equipe A.Mattheis Vogel estará no grid somente com o carro 83 para essa primeira etapa. O argentino Matías Rossi, contratado para esta temporada, tem compromissos em seu país com a Toyota Gazoo Racing, mas voltará a guiar no Brasil na segunda etapa, em Goiânia.

A abertura da Stock Car 2022 tem início nesta sexta-feira (11) com o primeiro treino livre da Corrida de Duplas. O sábado será o dia da classificação, marcada para as 13h45, enquanto a rodada de provas tem início marcado para 13h55, com transmissão de Band, Sportv, canal da Stock Car no YouTube e Motorsport.tv.

