Promotora da Stock Car apresenta novo Diretor de Marketing

Maior promotora do esporte a motor da América do Sul, a Vicar anunciou a contratação de Gustavo Carvalho para o cargo de Diretor de Marketing. Com grande experiência na área da comunicação digital, a missão de Carvalho será coordenar e implantar novos projetos digitais, potencializar as ativações em arena e aumentar a sinergia entre marca e patrocinadores.

“O anúncio do ingresso do Guga no nosso time representa um reforço importante, uma vez que ele traz consigo uma grande experiência em setores que representam pontos de contato vitais com nossos públicos: marcas, patrocinadores, fãs e demais players do segmento", disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

"É um profissional moderno e atualizado, que em sua carreira sempre buscou a inovação. É essa a visão que queremos em nosso departamento de marketing. Na essência, nós somos uma empresa de marketing esportivo e só isso já diz muito sobre a função que ele está assumindo”.

“Trabalhar com marketing esportivo é algo para o qual venho me preparando há alguns anos. Como consumidor de esporte eu acredito muito nele como ferramenta de relacionamento entre as marcas e seus clientes", resumiu o novo Diretor de Marketing da empresa.

"É um ambiente muito pulsante e dinâmico, que atualmente está em franca expansão e por isso oferece desafios profissionais bastante interessantes. Não poderia ingressar no segmento por uma porta mais promissora, a Stock e o grupo Vicar estão em aceleração total”.

Guga Carvalho, 35 anos, ingressa em uma empresa que está revolucionando o esporte a motor brasileiro. Com investimentos em tecnologia e diversos avanços técnicos na Stock Car Pro Series, a implantação do BRB Fórmula 4 Brasil (credenciada pela FIA, gestora da F-1) e a aquisição da Turismo Nacional, que reúne os carros mais vendidos no Brasil, gerando um ambiente mercadologicamente muito rico em oportunidades, a Vicar registrou um crescimento de 63% de 2021 para 2022, em plena pandemia.

Com mais de 200 marcas presentes em suas competições, os eventos da empresa já extrapolam o segmento automotivo, atraindo empresas líderes de outros mercados, casos da Claro, Motorolla, Qualcomm, NewOn (plano de saúde) Betway (multinacional de apostas), Atto (líder mundial na exportação de sementes), Intelbras (líder brasileira de tecnologia) e Banco BRB. Elas se juntaram a parceiros tradicionais, como Toyota, Chevrolet, Pirelli, Gasolina Podium (Vibra), ENOC (petroleira dos Emirados Árabes), Blau (farmacêutica), Fras-le, Fremax e SKF. Em 2021 a Stock Car sozinha superou pela primeira vez a marca de R$ 1,5 bilhão em retorno de mídia.

Formado em Marketing Esportivo e Marketing Digital pela ESPM, Carvalho foi COO da agência de comunicação Execution, na qual era o gestor de um time com mais de 35 profissionais, que atendiam marcas como Samsung, Wickbold, Movida, JMacedo, Super Candida, Maxxi Atacado, Suzano, Hersheys, Merqueo, entre outras. Foi também Country Manager da francesa PubliEasy, especializada em mídia programática digital e atuou em grandes agências, como Multisolution e Neogama BBH.

