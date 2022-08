Stock Car põe fã puxando grid e entregando troféu no pódio

Carregar reprodutor de áudio

Além das emoções que a Stock Car Pro Series reserva na oitava etapa da temporada 2022, o fim de semana de 4 de setembro também vai entregar grandes oportunidades ao fã do esporte a motor. Em parceria com a plataforma de leilões Play for a Cause, a principal categoria do automobilismo na América do Sul vai oferecer duas experiências exclusivas que vão colocar o amante das corridas na pista e também no pódio do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Haverá também um terceiro leilão, que contempla a réplica do troféu de vencedor no Velocitta.

O primeiro pleito de experiência vai oferecer ao fã a chance de estar em um carro-madrinha no momento da largada, além de entregar acesso aos bastidores do evento, como entrada liberada ao camarote e lounge. A abertura dos lances começa em 24 de agosto e termina às 19h30 de 1º de setembro (quinta-feira).

O segundo pleito colocará o dono do maior lance no pódio da Stock Car, entregando o troféu de um dos três primeiros colocados da etapa no Velocitta, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Os lances também serão abertos no dia 24 de agosto e ficarão disponíveis na plataforma até 19h de 1º de setembro.

Já a terceira ação compreende um item de colecionador e vai leiloar a réplica do troféu de vencedor da etapa do Velocitta. Os lances deste leilão ficarão disponíveis entre 24 de agosto até 19h de 9 de setembro.

Toda a renda obtida com os leilões de experiência será revertida ao Instituto Ingo Hoffmann. Sediada em Campinas, interior de São Paulo, a entidade sem fins lucrativos, idealizada e presidida pelo 12 vezes campeão da Stock Car, abriga crianças em tratamento intensivo de câncer e familiares, oferecendo moradia durante o período do tratamento, além de suporte e acompanhamento individual e emocional.

Para participar, basta clicar no link, seguir as instruções destacadas na página e dar seu lance. Confira a programação completa, incluindo os horários das largadas no Velocitta.

