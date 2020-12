Reginaldo Leme fecha com Band e fará estreia na cobertura da final da Stock Car

Na semana passada a Band e a Stock Car anunciaram que a emissora paulistana terá a volta da experiência na cobertura da Stock Car já na etapa decisiva do campeonato de 2020, em Interlagos, no dia 13 de dezembro.

Além disso, era sabido também que a emissora já conversava com Reginaldo Leme para os comentários das corridas que acontecerão nos próximos cinco anos. Nesta segunda-feira, durante Live com Rubens Barrichello no Instagram, o jornalista confirmou que o acordo com a Band está fechado e que ele também acompanhará a antecipação da emissora na decisão do título da atual temporada.

A outra novidade é Luc Monteiro, com experiência na própria Band, e que também narra as corridas da Porsche Cup Brasil, entre outras categorias nacionais.

A estreia de Reginaldo coincide com quase um ano do anúncio de que o jornalista não estaria mais na Rede Globo, após quatro décadas, se destacando nas matérias e comentários sobre F1 e também da própria Stock Car.

A final da temporada da Stock Car, bem como as duas próximas temporadas, também terá cobertura do SporTV, canal fechado do Grupo Globo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

A VERDADE sobre o início da TRETA de NELSON PIQUET e a IMPRENSA

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1