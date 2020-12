Stock Car: Líder, Camilo diz que final de 2020 "é a mais intensa"

Um dos pilotos mais vitoriosos da história recente da Stock Car e na caça por seu primeiro título na categoria máxima do automobilismo brasileiro, Thiago Camilo lidera a temporada 2020 antes da final deste fim de semana, em Interlagos.

O editor recomenda: Felipe Massa confirma que correrá na Stock Car em 2021

Entretanto, o piloto da Ipiranga Racing não pensa em jogar 'com o regulamento embaixo do braço', já que a diferença de pontos para os concorrentes não é confortável e ainda há muito em jogo nas disputas derradeiras em São Paulo.

"Não tem como pensar em jogar com o regulamento. É muito difícil administrar alguma situação com 60 pontos em disputa e menos de 15 pontos separando os seis primeiros", disse o competidor do Toyota Corolla em entrevista coletiva virtual nesta terça-feira.

Thiago Camilo comemora pole position em Cascavel Photo by: Duda Bairros

"A gente divide a pista com quatro categorias, o que influencia bastante na performance e no entendimento da pista. Também há muita variação climática. É complicado, garoa bastante... Às vezes você precisa arriscar em relação ao acerto do carro", ponderou Camilo.

"Dessas disputas de título, essa é a mais intensa. Estou preparado aí para enfrentar e vamos que vamos. Temos que fazer nosso trabalho e focar no nosso desempenho", seguiu Thiago, que já tem três vice-campeonatos da Stock Car.

Questionado sobre a pressão pelo título inédito, o piloto da Ipiranga Racing respondeu: "Não muda muita coisa. A questão da experiência me deixa mais tranquilo. Estou mais preparado do que nos últimos anos. O fato de estar liderando não muda muita coisa."

Confira a classificação da Stock Car COM os descartes:

1º - Thiago Camilo - 238 pontos

2º - Daniel Serra - 237

3º - Ricardo Maurício - 231

4º - Ricardo Zonta - 226

5º - Gabriel Casagrande - 224

6º - Rubens Barrichello - 224

7º - Cesar Ramos - 203

8º - Allam Khodair - 195

9º - Guilherme Salas - 190

10º - Diego Nunes - 185

11º - Nelson Piquet Jr. - 180

12º - Julio Campos - 161

13º - Rafael Suzuki - 152

14º - Bruno Baptista - 151

15º - Átila Abreu - 142

16º - Denis Navarro - 134

17º - Matías Rossi - 121

18º - Cacá Bueno - 113

19º - Lucas Foresti - 87

20º - Marcos Gomes - 84

21º - Gaetano di Mauro - 80

22º - Galid Osman - 77

23º - Pedro Cardoso - 76

24º - Tuca Antoniazi - 44

25º - Felipe Lapenna - 14

26º - Vitor Genz - 11

27º - Vitor Baptista - 8

A SURRA de Russell em Bottas, REDENÇÃO de Pérez e a SUPERAÇÃO de Petecof; veja

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

.