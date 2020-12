Felipe Massa confirma que correrá na Stock Car em 2021

Conforme antecipado pelo Motorsport.com no mês passado, Felipe Massa voltará a correr no Brasil em 2021. Depois de uma passagem pelas corridas da Porsche Endurance, o ex-piloto da F1 confirmou nesta segunda (07) que correrá na Stock Car na próxima temporada.

O anúncio foi feito por Massa em um vídeo divulgado em suas redes sociais, onde o piloto fala sobre a sensação de correr em casa novamente, destacando o amor que o brasileiro tem pelo automobilismo.

"Depois de 20 anos na Europa, 17 na Fórmula 1, e agora chegou a hora de voltar para o meu país. Eu escolhi, sem dúvidas, uma equipe competitiva, que pode entregar aquilo que eu quero. Lutar por vitórias e o campeonato".

"A sensação de correr em casa é impressionante. Parece que, a cada volta que você dá, a torcida levanta! O amor que o brasileiro tem pelo automobilismo é impressionante e difícil de achar em outro país".

Em reportagem exclusiva divulgada no mês passado, o Motorsport.com já havia adiantado a participação de Felipe Massa na Stock, correndo pela equipe R. Mattheis, entretanto, ainda não se sabe qual montadora o astro representará. A Toyota tem interesse em ter o piloto como seu competidor no Corolla, mas a Chevrolet também é uma opção para o ex-ferrarista neste momento, com o modelo Cruze.

Segundo apurado, nos bastidores, faz-se um trabalho para que Felipe corra pela Chevrolet, a fim de equilibrar a divisão de estrelas entre as montadoras. O Motorsport.com também apurou que Massa deve substituir Pedro Cardoso na R.Mattheis e deve ter o apoio da America.net e da Richard Mille.

Lembrando que, a partir do ano que vem, a Stock Car inicia um processo de expansão da categoria em termos de transmissão, voltando à televisão aberta com a Band, além do SporTV na TV fechada e transmissões nas plataformas de mídias sociais como Instagram e Facebook abertas para o mundo todo. A chegada de Massa, junto a outros ex-F1 como Barrichello e Nelsinho Piquet ajudam a aumentar o interesse pela categoria.

