A Stock Car Pro Series vive tempos de decisão. Na esteira de um histórico mês internacional, a categoria vai acelerar pela primeira vez no Uruguai: o Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar — distante 31 km da capital, Montevideo —, recebe a décima etapa da temporada 2024 neste fim de semana (24 a 26/10).

Será a penúltima oportunidade que os pilotos terão para buscar bons resultados e uma pontuação relevante para assegurar um lugar entre os finalistas que vão lutar pelo Troféu dos Campeões na Super Final BRB, marcada para o Autódromo de Interlagos (SP), entre 14 e 15 de dezembro.

Historicamente, a Stock Car premia com o título competidores que se notabilizam pela regularidade. Muito mais que empilhar vitórias, o fundamental para trilhar uma campanha bem-sucedida sempre foi somar bons pontos em todas as etapas. E é justamente esta a receita adotada pelos competidores que vêm habitualmente frequentando a relação dos primeiros colocados da atual temporada.

Dos pilotos que integram o top 10 depois de nove etapas (ou 18 corridas) já disputadas neste ano, seis deles estão posicionados no grupo dos dez primeiros desde o primeiro fim de semana do calendário, realizado nos dias 2 e 3 de março, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

Líder da tabela com 696 pontos, Felipe Massa (TMG Racing) jamais esteve abaixo do sexto lugar no campeonato. Com um triunfo e seis pódios no ano, o ex-Fórmula 1 é um dos três pilotos que ocuparam o topo da lista em mais de uma oportunidade, após o término das etapas de Belo Horizonte e Buenos Aires.

Já o vice-líder da temporada, o jovem Felipe Baptista (Crown Racing), teve como pior posição uma quarta colocação na tabela, de modo que esteve entre os três primeiros em sete das nove etapas. Na esteira de três vitórias e sete pódios, o paulista também liderou o campeonato duas vezes: no complemento das etapas 5, no Velocitta, e 8, no Velopark.

Dono de uma vitória em 2024, Julio Campos é o terceiro nome do grid a ter alcançado a liderança do campeonato mais de uma vez neste ano. Na ponta da lista no desfecho das etapas de Interlagos e Goiânia — no fim de julho —, o paranaense da Pole Motorsport vem baseando sua campanha na regularidade e permanece entre os primeiros, embora sua colocação atual seja a menos favorável desde o início da temporada: Campos é o sexto na tábua de pontos.

Rota ascendente

Uma das campanhas que mais chama a atenção nesta fase final do campeonato é a de Bruno Baptista. O paulista da RCM Motorsport faturou uma vitória, na corrida principal de Cascavel, naquele que foi seu único pódio até então em 2024. Mas o dono do carro #44 terminou 12 das 18 corridas entre os dez primeiros colocados e deu um salto muito considerável na etapa de Buenos Aires, onde marcou um quinto e um quarto lugares, e agora está em terceiro no campeonato.

Outro piloto que habitualmente mostra ser de ‘chegada’ é o bicampeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel). Aquele que foi o primeiro líder da temporada viveu uma jornada de altos e baixos na sequência do calendário, porém sempre esteve na relação dos dez melhores do ano e tem feito um segundo semestre forte, com triunfos nas corridas principais de Goiânia e Buenos Aires, para chegar à antepenúltima rodada de 2024 como quarto colocado na tabela, tendo um total de três pódios até aqui no ano.

E quando se fala em ‘chegada’, Daniel Serra jamais deve ser descartado. Em suas últimas corridas pela Eurofarma RC, o tricampeão busca ser finalista pela oitava vez consecutiva. A estrada do piloto de 40 anos foi bastante tortuosa, sobretudo no primeiro semestre do campeonato, mas as últimas etapas foram positivas em pontuação, como nas rodadas de Goiânia e do Velopark, além do triunfo na corrida sprint de Buenos Aires, onde Serrinha alcançou sua melhor posição na tabela — oitavo lugar.

Por um lugar na final

Quem também pavimenta um caminho com muita regularidade na temporada é o experiente Ricardo Zonta. A caminho das 300 corridas na Stock Car, o paranaense da RCM Motorsport só ficou fora dos dez primeiros no campeonato na etapa inaugural, em Goiânia.

O piloto já liderou a tabela com o complemento da segunda etapa, no Velocitta, e esteve em três oportunidades na segunda colocação. Embora ainda não tenha vencido em 2024, Zonta já terminou 11 provas no top 10 e permanece com condições reais de buscar seu primeiro título na Stock Car.

Em sua segunda temporada completa na categoria, Dudu Barrichello caminha com grandes chances de estar entre os finalistas. O paulista de 23 anos completados em setembro tem feito campanha de destaque, já venceu duas vezes em 2024 e tem três pódios no total, além de ter ido ao top 10 em 11 corridas até agora.

Depois da etapa do Velopark (RS), o piloto da Mobil Ale Full Time chegou à vice-liderança da tabela de pontos, mas ocupa o sétimo posto depois de jornada complicada na Argentina, porém permanecendo bem no grupo dos protagonistas do ano.

A relação dos dez primeiros colocados é completada por Rafael Suzuki e Enzo Elias. O experiente piloto da TMG Racing começou a temporada vencendo a corrida sprint de Goiânia e desde então sempre esteve na relação dos dez melhores do campeonato. Na esteira do triunfo no Planalto Central e três pódios ao todo, o ponto alto foi quando Rafael fechou a etapa de Cascavel (PR) no topo da tabela de pontos.

Entretanto, uma série de reveses, iniciado no Velocitta, em junho, o distanciou da luta pelo título. Mesmo com os problemas enfrentados no Velopark e Buenos Aires, quando liderava a prova principal após ter largado da pole, Suzuki é o nono no campeonato.

O top 10 após nove etapas é completado pelo jovem Enzo Elias (Crown Racing), dono de três pódios em 2024. O brasiliense de 22 anos frequenta a relação dos dez primeiros do campeonato desde a primeira etapa e tem na consistência a chave para fazer um desfecho positivo de temporada, a sua segunda completa na Stock Car.

Pilotos que ocuparam a liderança do campeonato em 2024

1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)*

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

6ª etapa - Goiânia – Julio Campos (Pole Motorsport)

7ª etapa - Belo Horizonte - Felipe Massa (TMG Racing)

8ª etapa - Velopark - Felipe Baptista (Crown Racing)

9ª etapa - Buenos Aires - Felipe Massa (TMG Racing)

*etapa concluída em 28 de junho

Evolução na temporada 2024 - Pilotos no top-10 do campeonato

Posições na tabela de pontos ao fim de cada etapa

1º - Felipe Massa

Etapa 1 – 6º

Etapa 2 – 5º

Etapa 3 – 4º

Etapa 4 – 6º

Etapa 5 – 4º

Etapa 6 – 3º

Etapa 7 – 1º

Etapa 8 – 4º

Etapa 9 – 1º

2º - Felipe Baptista

Etapa 1 - 3º

Etapa 2 – 2º

Etapa 3 – 2º

Etapa 4 – 4º

Etapa 5 – 1º

Etapa 6 – 4º

Etapa 7 – 2º

Etapa 8 – 1º

Etapa 9 – 2º

3º - Bruno Baptista

Etapa 1 – 5º

Etapa 2 – 6º

Etapa 3 – 16º

Etapa 4 – 11º

Etapa 5 – 5º

Etapa 6 – 6º

Etapa 7 – 7º

Etapa 8 – 6º

Etapa 9 – 3º

4º - Gabriel Casagrande

Etapa 1 – 1º

Etapa 2 – 9º

Etapa 3 – 7º

Etapa 4 – 5º

Etapa 5 – 8º

Etapa 6 – 7º

Etapa 7 – 8º

Etapa 8 – 7º

Etapa 9 – 4º

5º - Ricardo Zonta

Etapa 1 – 13º

Etapa 2 – 1º

Etapa 3 – 5º

Etapa 4 – 2º

Etapa 5 – 2º

Etapa 6 – 2º

Etapa 7 – 3º

Etapa 8 – 5º

Etapa 9 – 5º

6º - Julio Campos

Etapa 1 – 2º

Etapa 2 – 4º

Etapa 3 – 1º

Etapa 4 – 3º

Etapa 5 – 3º

Etapa 6 – 1º

Etapa 7 – 5º

Etapa 8 – 3º

Etapa 9 – 6º

7º - Dudu Barrichello

Etapa 1 – 12º

Etapa 2 – 8º

Etapa 3 – 11º

Etapa 4 – 8º

Etapa 5 – 6º

Etapa 6 – 5º

Etapa 7 – 4º

Etapa 8 – 2º

Etapa 9 – 7º

8º - Daniel Serra

Etapa 1 – 28º

Etapa 2 - 16º

Etapa 3 – 25º

Etapa 4 – 22º

Etapa 5 – 18º

Etapa 6 – 10º

Etapa 7 – 10º

Etapa 8 – 9º

Etapa 9 – 8º

9º - Rafael Suzuki

Etapa 1 – 8º

Etapa 2 – 3º

Etapa 3 – 3º

Etapa 4 – 1º

Etapa 5 – 9º

Etapa 6 – 8º

Etapa 7 – 6º

Etapa 8 – 8º

Etapa 9 – 9º

10º - Enzo Elias

Etapa 1 – 10º

Etapa 2 – 10º

Etapa 3 – 10º

Etapa 4 – 7º

Etapa 5 – 7º

Etapa 6 – 9º

Etapa 7 – 9º

Etapa 8 – 10º

Etapa 9 – 10º

