A primeira liderança da história da Stock Car em El Pinar é de Dudu Barrichello. O piloto Mobil foi o mais rápido do primeiro grupo que desbravou o traçado uruguaio de 3.120m e 12 curvas.

Com 21 voltas completadas na atividade, o piloto do Toyota Corolla #91 preparado pela Mobil-Ale Full Time cravou 1min19s627 em sua melhor passagem, Dudu foi um dos dois pilotos a registrarem tempos abaixo de 1:20 na primeira parte do shakedown desta quinta-feira e seu tempo foi 0.008s mais rápido que o segundo colocado da sessão.

As atividades de pista seguem na quinta com mais um treino livre. Na sexta novo treino e a classificação. O sábado encerra o cronograma com as duas corridas, Sprint e Principal.

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!