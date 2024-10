Felipe Fraga, da Blau Motorsport, fez a volta mais rápida, com o tempo 1min18s779 do primeiro treino livre da etapa do Uruguai da Stock Car, disputada no circuito de El Pinar. Rafael Suzuki com 1min18s842, e Gabriel Casagrande com 1min19s017, foram o segundo e o terceiro mais velozes da sessão, respectivamente.

O TL1 teve menos de um segundo de diferença de tempo entre o mais rápido e o 22º piloto da sessão. Do primeiro grupo, Gaetano di Mauro foi o mais rápido, enquanto no segundo grupo foi Fraga.



Como foi o TL1?

O primeiro grupo do TL1 já começou intenso, com trocas constantes de tempos mais rápidos entre todos os pilotos do grupo 1, baixando de mais de 1min30s para abaixo de 1min25s e chegando na marca de 1min19s, atingido por Gaetano di Mauro, com 1min19s730 e depois por Allam Khodair, com 1min19s841.

Depois de alguns minutos de sessão, os tempos rápidos pareciam ter se estabilizado, com Di Mauro na frente durante algumas voltas do ponteiro, mas, nos últimos minutos, os oito mais rápidos alcançaram a marca de 1min19s, com Felipe Massa pressionando o piloto da Cavaleiro Sports com o tempo de 1min19s217.

Mas, mesmo com a pressão de oito pilotos, Di Mauro conseguiu voltar à liderança do Grupo 1, com 1min19s157.

No segundo agrupamento, os tempos já começaram nos 1min20s, com Felipe Fraga, da Blau Motorsport, com 1min20s272 e, poucos minutos depois, para 1min19s882.

Com 22 minutos da segunda parte, foi instaurada bandeira vermelha, demorando cerca de sete minutos de tempo parado até a bandeirada verde liberar a pista novamente.

Após a volta dos carros, Fraga, Vitor Baptista, Daniel Serra e Rafael Suzuki diminuiram constantemente os tempos, com o piloto da TMG Racing alcançando o quarto tempo mais rápido da tabela geral, com 1min19s412.

Faltando um minuto para o fim da sessão, Suzuki alcançou a marca de 1min18s, com 1min18s842, mas Fraga tomou a liderança, com 1min18s779.

Pos # Driver Grupo Equipe Melhor volta 1 88 Felipe Fraga A Blau Motorsport 1min18s779 2 8 Rafael Suzuki A TMG Racing 1min18s842 3 83 Gabriel Casagrande A A Mattheis Vogel 1min19s017 4 101 Gianluca Petecof B Full Time Sports 1min19s147 5 11 Gaetano Di Mauro A Cavaleiro Sports 1min19s157 6 21 Thiago Camilo B Ipiranga Racing 1min19s160 7 19 Felipe Massa A TMG Racing 1min19s217 8 29 Daniel Serra A Eurofarma-RC 1min19s271 9 0 Caca Bueno A KTF Sports 1min19s271 10 18 Allam Khodair A Blau Motorsport 1min19s281 11 44 Bruno Baptista B RCM Motorsport 1min19s325 12 33 Nelson Piquet Jr A Cavaleiro Sports 1min19s466 13 81 Arthur Leist B Full Time Sports 1min19s483 14 4 Julio Campos A Pole Motorsport 1min19s536 15 51 Atila Abreu A Pole Motorsport 1min19s548 16 111 Rubens Barrichello B Mobil Ale 1min19s548 17 12 Lucas Foresti A A Mattheis Vogel 1min19s578 18 90 Ricardo Mauricio A Eurofarma-RC 1min19s603 19 120 Vitor Baptista B 1min19s635 20 38 Zezinho Muggiati A KTF Racing 1min19s750 21 30 Cesar Ramos B Ipiranga Racing 1min19s771 22 91 Eduardo Barrichello B Mobil Ale 1min19s778 23 10 Ricardo Zonta B RCM Motorsport 1min19s933 24 28 Enzo Elias B Crown Racing 1min20s005 25 80 Marcos Gomes A KTF Racing 1min20s078 26 121 Felipe Baptista B Crown Racing 1min20s127 27 95 Lucas Kohl A Wokin Garra Racing 1min20s298

