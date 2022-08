Stock: animado com vitória, Piquet busca mais “frequência” no pódio

Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encara neste fim de semana a sétima etapa da Stock Car Pro Series, em Interlagos (SP). O piloto chega embalado pela vitória no Velopark (RS) e busca ascensão na tabela de classificação.

O piloto do Toyota Corolla Gazoo Racing #33 conquistou o primeiro triunfo com a equipe TMG Racing, na rodada dupla do Velopark. O resultado catapultou o primeiro campeão da Fórmula E para a décima colocação do campeonato.

Interlagos é o início de uma maratona de três corridas consecutivas para Piquet, após a etapa da Stock Car, o primeiro brasileiro a vencer uma categoria nacional da NASCAR encara o desafio do Lambroghini Super Trofeu, em Road America. A maratona de provas termina na Argentina, em Termas de Río Hondo, na etapa de abertura da Porsche Endurance.

Agora o desafio é diminuir a distância para os líderes na segunda metade da competição e aumentar a frequência nos pódios. Interlagos é palco de boas lembranças para Piquet, foi na icônica pista da capital paulista que o piloto conquistou sua primeira vitória na Stock Car.

Essa é a segunda vez que Piquet compete no traçado de 14 curvas e 4.309 metros na temporada 2022. Na primeira etapa do ano o piloto fez dupla com o irmão Pedro Piquet em sua estreia na TMG Racing.

“Acho que agora temos que brigar para terminar a etapa entre os seis primeiros do campeonato. A ideia agora é diminuir a diferença para os líderes do campeonato e estar presente com mais frequência no pódio. A vitória no Velopark animou muito nosso time vamos com força total em busca de mais um bom resultado", afirmou Nelsinho.

A etapa de Interlagos da Stock Car prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e duas provas no domingo. As corridas -- bem como o quali de sábado -- serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com via Motorsport.tv.

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: