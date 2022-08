Stock Car: Tony Kanaan busca novo top 5 em Interlagos no domingo

Carregar reprodutor de áudio

Tony Kanaan espera por um novo bom resultado na Stock Car neste final de semana, quando será realizada a sétima etapa da temporada 2022, marcada para o Autódromo de Interlagos. O piloto da Texaco Racing foi o quinto colocado na Corrida de Duplas que abriu o campeonato deste ano também na pista de São Paulo.

O baiano, que vem em uma grande sequência de corridas desde maio, quando se revezou entre a Stock Car e os treinos das 500 Milhas de Indianápolis, encerrou no último final de semana o campeonato da SRX nos Estados Unidos, e encara a rodada na capital paulista como uma prova em casa. Em Interlagos, Kanaan busca um bom desempenho sob os olhares de amigos e familiares.

“Corrida em casa é sempre uma expectativa maior. Na primeira corrida do ano, até então, havia sido o nosso melhor resultado do ano, na Corrida de Duplas. Estou confiante em um final de semana positivo e conto com a torcida da minha família, amigos e todos que vão lá para Interlagos me ver”, diz o piloto do Toyota Corolla número 6 da Texaco Racing.

Em seu segundo ano na principal categoria do esporte a motor nacional, Kanaan demonstra grande evolução, e tem, além do quinto lugar em Interlagos, quando teve como companheiro na Corrida de Duplas Pietro Fittipaldi, conquistou uma quarta posição no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na quarta etapa do campeonato.

Os treinos da Stock Car em Interlagos serão abertos nesta sexta-feira (29), com a classificação marcada para o sábado. A sétima rodada dupla da temporada 2022 está marcada para o domingo, e contará com transmissão do Motorsport.com via Motorsport.tv.

Confira a programação da Stock Car em Interlagos:

Sexta-feira, 29 de julho

9h45 – shakedown

12h10 – treino livre 1

16h10 – treino livre 2

Sábado, 30 de julho

13h10 – classificação

Domingo, 31 de julho

13h10 – corrida 1

13h45 – corrida 2

