Neste fim de semana, Gaetano di Mauro disputa a sétima etapa da Stock Car, em Interlagos, em busca de um bom resultado e pontos parra o campeonato. O piloto do Chevrolet Cruze #11 chega embalado pela vitória no Velopark e o título da Copa Brasil de kart, em Aracaju.

Di Mauro ocupa a quarta colocação do campeonato e tem a oportunidade de se aproximar de vez na briga pelo título em sua pista favorita. O piloto já triunfou cinco vezes na capital paulista pela Porsche Cup, Stock Series e Endurance Brasil.

Na última etapa da Stock Car, no Velopark, di Mauro teve atuação perfeita que somada com a ótima estratégia da equipe KTF Sports resultou em sua primeira vitória na categoria. Com o resultado o hexacampeão brasileiro de kart soma quatro pódios no certame.

Outro fator de confiança para o piloto é o título da Copa Brasil de kart, disputada no último fim de semana, em Aracaju. O piloto que compete na categoria KZ Graduados superou Pedro Piquet na linha de chegada por apenas 0.034s para conquistar uma das competições mais importantes do kartismo nacional com seu chassi Tony Kart. Diante de dois triunfos importantes, Gaetano e a KTF Sports chegam à pista de Interlagos prontos para manter a boa fase na competição.

"Super animado para a etapa de Interlagos, é a pista que eu mais gosto do calendário e poder voltar a correr lá é muito bom! Começamos o ano bem e sempre na briga e sabemos do potencial para brigar na frente durante o fim de semana inteiro", afirmou Gaetano.

"A vitória na última etapa deixou tudo ainda mais animado, saiu o peso de não ter vencido ainda na categoria. Vamos focar em fazer o máximo de pontos possíveis e continuar fazendo um campeonato muito sólido, então assim vamos nos manter na disputa do título. Temos que aproveitar que o Daniel Serra não vai andar para somar o maior número de pontos possíveis e embolar ainda mais o campeonato e a disputa pelo título", completou di Mauro.

A etapa de Interlagos da Stock Car prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e duas provas no domingo. As corridas -- bem como o quali -- serão transmitidas ao vivo no Motorsport.com via Motorsport.tv.

