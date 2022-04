Stock Car: a construção e os números do Circuito Cacá Bueno

Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos e o público podem esperar por corridas de alta intensidade e muita velocidade no GP Galeão, que será disputado no Rio de Janeiro no próximo domingo (10), a partir das 13h20, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com, que também passa o quali de sábado. O evento, válido pela terceira etapa da Stock Car Pro Series, será o primeiro no Brasil realizado na pista de um aeroporto comercial.

Com características muito particulares, o novo Circuito Cacá Bueno, batizado em homenagem ao pentacampeão da Stock Car, está em fase final de montagem no Aeroporto Internacional RIOgaleão Tom Jobim, na capital fluminense. O traçado vai oferecer grandes desafios aos competidores em razão das altas velocidades, da largura da pista e do piso de concreto, original do Aeroporto RIOgaleão.

Inspirações em pista da Indy e anel externo

Desenvolvido pelo escritório do engenheiro Luis Ernesto Morales, Presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e membro da Comissão de Circuitos da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) desde 2017, o percurso tem a previsão de ser realizado em menos de 1 minuto, como é, por exemplo, o veloz anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

“A velocidade final vai ser maior que a de Goiânia em razão da somatória de semirretas do trecho chamado Complexo da Gávea, que totaliza 1.550m. A tendência é que chegue na casa dos 260 km/h com o acionamento do push-to-pass", explicou.

"A ideia é que o traçado tenha uma característica semelhante à de um anel externo, como Goiânia: alta velocidade e com a maior parte da volta em alta aceleração. A dinâmica da corrida vai depender de como os pilotos vão implementar o ritmo, e isso vamos descobrir a partir do sábado”, seguiu Luis.

Acostumado a supervisionar projetos de circuitos, como o do Velocitta ou da pista de rua do Anhembi, que recebeu a Indy na década passada, o engenheiro revelou que a inspiração para o ousado projeto do Galeão foi uma famosa pista de aeroporto que marcou época nos Estados Unidos. “O circuito de Cleveland foi o ponto de partida, foi a origem”, definiu. E a montagem da pista exigiu a produção de diversas peças especiais.

Entre elas estão as zebras metálicas, que serão presas ao piso por uma cola de altíssima resistência. Também serão empregados 200 blocos de concreto com quatro metros de comprimento e cerca de 2,7 toneladas de peso. Outro elemento construtivo são os 270 módulos de pneus agrupados, formando barreiras que ocuparão 420 metros de extensão da pista, empregando um total de 8.200 pneus.

Além de homenagear Bueno com o nome do circuito, a Stock também está lembrando da história do automobilismo do Rio. Os trechos da pista receberam o nome de circuitos de rua daquele estado e importantes no esporte a motor brasileiro. Desde 2012, a Stock não disputa provas no Rio.

Números do Circuito Cacá Bueno

Extensão da pista: 3.225 metros;

Número de curvas: 7 (6 para a direita e uma para a esquerda);

Trechos de retas: 3;

Extensão das retas: 702 metros (entre as curvas 7 e 1), 1.030 metros (entre curvas 1 e 2), e 520 metros (entre as curvas 3 e 4);

Trecho de aceleração máxima: 1.550 metros (entre as curvas 1 e 4);

Largura da pista: 24 metros na maior parte do trecho e 12 metros na curva 2 e entre curvas 6 e 7;

Blocos de concreto: 200 peças de 4 metros e 2,7 toneladas cada;

Barreiras de pneus: 270 módulos, 420 metros de extensão, total de 8.200 pneus.



Programação do GP Galeão:

Sábado, 9 de abril

8h30 – Stock Series – Shakedown

8h50 – Stock Car – Shakedown

9h10 – Stock Series – 1º Treino – Grupo único

9h55 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

10h40 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

12h – Stock Series – 2º Treino – Grupo único

12h50 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

13h35 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

14h40 – Stock Series – Classificação

15h40 – Stock Car – Classificação

17h – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

