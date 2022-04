Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Baptista terá um novo desafio em sua curta carreira na Stock Car: uma corrida no Rio de Janeiro (RJ). O piloto disputa neste fim de semana o GP Galeão, terceira etapa da temporada 2022, marcada para o circuito Cacá Bueno, montado no aeroporto do Galeão, na capital fluminense.

O piloto, que faz neste ano sua temporada de estreia na mais importante categoria do Brasil , tem uma breve experiência correndo em aeroportos. Baptista fez algumas provas de Gran Turismo no automobilismo americano, onde correu em St Pete, circuito que usa uma reta de aeroporto.

“Mas este será outro desafio, no Galeão. Por ser um traçado em um aeroporto, a pilotagem é diferente, então acaba sendo uma pista larga e que não tem muita aderência. Com certeza será desafiador”, disse um confiante Baptista, que garante estar cada vez mais adaptado ao seu Cruze.

“Eu consegui me adaptar bem ao carro. A primeira corrida foi boa, em Interlagos, e consegui melhorar em Goiânia. A Stock Car é desafiadora, e agora tenho que me adaptar cada vez mais com o carro. Esse vai ser o segredo para conseguir bons resultados neste ano”, completa o piloto.

Os treinos serão realizados a partir de sábado (9), mesmo dia da classificação. As duas corridas estão marcadas para o domingo, a partir da 13h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com, assim como o quali.

