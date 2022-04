Carregar reprodutor de áudio

Dos 34 pilotos que estão inscritos para a terceira etapa da Stock Car Pro Series 2022, que acontece neste domingo (10), a partir das 13h20, na nova pista do aeroporto do Galeão, 11 irão correr pela primeira vez no Rio de Janeiro. A maioria deles é justamente dos mais jovens, com menos de 28 anos que, com a desativação e a demolição do autódromo de Jacarepaguá, em fins de 2012, praticamente não tiveram oportunidade de participar de uma corrida de carro na Cidade Maravilhosa.

É o caso, por exemplo, de Bruno Baptista, de 25 anos que, depois de dois anos correndo de Kart, começou a sua carreira no automobilismo, em 2014, quando foi campeão sul-americano da primeira temporada da F4 em nosso continente. Depois de mais três anos na Europa, Bruno voltou a correr no Brasil, em 2018, na própria Stock Car, em que faz este ano a sua quinta temporada consecutiva pelo Team RC.

“Comecei no kart, com 15 anos, em 2012, justamente naquele ano em que a maioria das pessoas ligadas ao automobilismo achava um absurdo e criticava os governantes pelo encerramento das atividades do autódromo de Jacarepaguá para abrigar instalações dos Jogos Olímpicos.

“Confesso que, naquele momento, nem dei muito valor para o fato em si, mas, agora, com essa corrida de Stock no Galeão, eu vejo que se não tivessem terminado com o autódromo, eu até poderia ter feito algumas corridas no Rio de Janeiro, talvez na própria F4 Sul-americana e, com certeza, na Stock Car”, lembrou Baptista.

Bruno argumenta que “não dá para uma cidade do porte do Rio de Janeiro ficar fora de um calendário de qualquer categoria importante do automobilismo brasileiro ou até sul-americano. É o maior ponto turístico de todo o país, tem a segunda melhor economia e a terceira maior população. Assim, não tenho a menor dúvida de que a etapa deste domingo da Stock será a mais atraente de todas que competi até agora. Ainda mais com a realização inédita de duas corridas numa pista de aviões e dentro de um dos aeroportos comerciais mais movimentados do país”.

Além de Bruno Baptista, de 25 anos, que já acumula duas vitórias e uma pole position na Stock Car, entre os pilotos que competiram como titulares nas duas etapas já realizadas deste campeonato brasileiro e que também nunca correram no Rio de Janeiro, por ordem de idade, destacam-se também: Felipe Baptista (18 anos), Gianluca Petecof (19), Pedro Cardoso (22), Gaetano Di Mauro (24), Rodrigo Baptista (25), Gustavo Frigotto (27), Guilherme Salas (27), Gabriel Casagrande (27), Cesar Ramos (32) e Mattias Rossi (39 anos). Ou seja, o único que passa da média atual de idade entre todos os pilotos titulares da atual temporada, de exatos 35 anos, é o argentino Rossi, de 38, que faz a sua terceira temporada na Stock Car.

Como a maioria dos pilotos mais experientes da Stock Car Pro Series 2022, os quatro pilotos da atual temporada que representaram o Brasil na Fórmula 1 já correram no Autódromo de Jacarepaguá. Três deles (Rubens Barrichello, Felipe Massa e Nelsinho Piquet), inclusive, muito antes de entrar na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Atualmente com 49 anos, Barrichello participou no Autódromo de Jacarepaguá da etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, disputada no dia 2 de setembro de 1989, vencida pelo goiano Tom Stefani, o campeão daquela única temporada completa que Rubinho fez no Brasil antes de começar a se destacar na F1, em 1993.

Na Stock, Barrichello estreou exatamente no dia 21 de outubro de 2012, em Curitiba, em uma corrida vencida por Allam Khodair, sendo que a última corrida da Stock em Jacarepaguá foi também vencida por Khodair e disputada no dia 15 de julho. Assim, no Galeão, Rubinho fará a sua primeira corrida na principal categoria do automobilismo brasileiro no Rio de Janeiro.

Mesmo competindo dois anos na Fórmula 3 Sul-americana, em que foi campeão de 1995, Ricardo Zonta (46 anos) fez a sua primeira corrida no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro de 2007, na própria Stock Car, dois anos depois de ter saído da F1.

Já Felipe Massa (40 anos) correu pela primeira vez em Jacarepaguá de Fórmula Chevrolet, no Campeonato Brasileiro de 1999. Também não venceu a nona etapa daquele certame, chegando em quarto lugar, mas foi o campeão, na 10ª e última etapa, em Interlagos, com apenas dois pontos de vantagem sobre o vice, Fábio Carbone.

O mais novo dos quatro representantes da F1 na atual Stock Car, Nelsinho Piquet (36 anos), participou de sua primeira disputa em Jacarepaguá na Fórmula 3 sul-americana, no dia 19 de outubro de 2002. Nelsinho venceu e ainda foi o campeão daquela temporada da F3.

SEXTA-LIVRE: Leclerc, Verstappen e Sainz travam novo duelo nos TLs australianos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: