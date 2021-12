Stock Car: Baptista renova e vai para quinta temporada com a RCM

Piloto mais jovem da equipe paranaense Team RCM, com 24 anos, Bruno Baptista mostrou excelente desempenho nas provas iniciais da Stock Car, quando chegou a liderar o campeonato -- empatado em pontos, naquela altura, com o tricampeão Daniel Serra, da 'co-irmã' RC Eurofarma.

O jovem acabou não atingindo a sua meta principal de terminar 2021 entre os cinco primeiros, em razão de uma série de imprevistos em algumas corridas, principalmente nas últimas quatro etapas da temporada, quando caiu de sexto do certame para o 13º lugar. Mas, se teve diversas “desistências” nas pistas por falta de sorte em quebras, o que não faltou foi determinação e arrojo nos treinos oficiais e nas próprias corridas, frente aos melhores pilotos das competições nacionais.

Tanto que, mesmo não repetindo, este ano, nem a pole position e a vitória da temporada 2020, o piloto acabou de ter o seu nome anunciado, nesta terça-feira, 28/12, para representar novamente o Team RCM na Stock Car 2022.

Bruno irá fazer a sua quinta temporada consecutiva na principal categoria do automobilismo brasileiro, no mesmo time por que começou em 2018, com apenas 21 anos de idade. No ano seguinte, 2019, Bruno já marcou seu nome na história da categoria por ter sido o quarto piloto mais novo (22) a vencer uma prova, em 40 anos de história. Na Stock 2020, voltou a ser o piloto mais jovem a vencer e a conquistar uma pole, entre os 32 participantes daquele grid.

Em 2021, teve desempenho muito bom na maioria dos 12 treinos oficiais que determinaram o grid de largada das primeiras corridas de cada uma das etapas. Em 10 deles, passou para o Q2 (15 melhores). Só ficou de fora em dois, um deles porque seu carro teve problema elétrico.

Em cinco oportunidades, disputou o Q3, que define as seis primeiras posições do grid, sendo que numa delas, em Goiânia, ficou com a segunda posição, na primeira fila. Entre os resultados, destaque para os dois pódios na primeira etapa de Interlagos e na prova 2 de Curitiba (sexta etapa).

“O Bruno é um dos jovens mais promissores da atual Stock Car. Já venceu duas corridas, sendo a primeira logo no segundo ano. Também obteve a pole seguida de vitória, em 2020. O atual campeão da categoria, o Gabriel Casagrande, que quebrou a nossa invencibilidade de quatro títulos consecutivos com uma brilhante temporada, só obteve a sua primeira vitória de Stock no quinto ano, em 2017, e a primeira pole, no sétimo, em 2019", explicou Rosinei Campos, dono do Team RCM.

"Não dá pra abrir mão de um piloto do nível e do talento do Bruno. A qualquer momento, ele pode lutar por um titulo, como ocorreu no inicio deste campeonato, antes de imprevistos surpreendentes”, seguiu 'Meinha', comandante da equipe com mais títulos (13) de toda a historia da Stock Car.

O piloto terá novamente como companheiro o ex-Fórmula 1 Ricardo Zonta, que está na categoria desde 2007. O paranaense foi quarto colocado este ano e segue na caça de seu principal objetivo: tornar-se campeão. Baptista falou sobre concorrer com o campeão mundial de GT e outros nomes.

“O Zonta e muitos outros concorrentes mais experientes, como o Thiago Camilo, um dos pilotos com maior número de poles e vitórias da atualidade, são exemplos de como é difícil conquistar um campeonato de Stock. Mas, mesmo assim, com a boa estrutura do Team RCM e com o total apoio dos meus patrocinadores, sigo confiante na busca desta façanha. Mais animado ainda pela conquista do Casagrande, que chegou ao titulo com só 26 anos e na sua oitava temporada", disse Bruno.

