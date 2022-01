A principal novidade da Stock Car Pro Series 2022 é o retorno da Corrida de Duplas, que será realizadas logo na primeira etapa desta temporada, no próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos.

É um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos até das principais categorias do cenário internacional. Também motiva os nacionais, como é o caso, agora, de Alan Hellmeister.

Com 35 anos e cinco títulos da Porsche Cup, ele será o parceiro de Bruno Baptista, de 24. Trata-se de um dos mais competitivos pilotos da nova geração da Stock. Ele participará da sua 5ª temporada consecutiva na categoria e a dupla com Hellmeister foi anunciada nesta quinta pelo Team RCM.

Bruno Baptista Photo by: Divulgacao

“Começar a principal disputa do nosso automobilismo com uma prova de duplas é ainda mais empolgante para qualquer um dos participantes. Imagine, então, para mim e o Team RC, que convidamos um parceiro como o Hellmeister. Ele foi o meu coach desde que passei a correr de monopostos, em 2014, quando conquistei o primeiro título sul-americano de Fórmula 4, em 2014, com 16 anos", disse Bruno.

"Logo depois, continuou me treinando e ensinando os principais truques de pilotagem nas principais categorias de monopostos em que competi na Europa, onde até moramos juntos por dois anos seguidos em Barcelona”, lembrou Baptista.

A abertura da Stock terá duas corridas distintas, sendo a primeira com pilotos oficiais da categoria e a segunda com os pilotos convidados, que terão três classificações diferenciadas: Ouro (que já venceram provas de Stock Car); Prata: (que já tiveram participação em edições passadas da própria Corrida de Duplas ou em provas isoladas do campeonato da categoria, com classificação entre os 10 primeiros colocados); e, Bronze (sem participação prévia em provas de Stock Car).

Assim, o regulamento prevê sistema de lastro: os da classe Ouro terão que levar peso extra de 30 kg ao peso mínimo do carro da dupla; os da Prata, 10 kg a mais; e os da Bronze não terão lastro. Outra vantagem dos Bronze é que terão 3 treinos exclusivos contra 2 dos Prata e 1 dos Ouro.

Hellmeister já foi classificado como piloto Prata e o Toyota Corolla Gazoo Racing de Bruno Baptista terá que carregar 10 kg a mais de lastro, conforme explica Marcel Campos, chefe de equipe do Team RCM:

“A gente vai com o Alan Hellmeister, um piloto experiente que conhecemos há um bom tempo e que tem se mostrado muito rápido em outras categorias. Além disso, temos um bom entrosamento com ele, o Bruno também tem e sabemos que irá corresponder."

"O Alan, que já correu de Stock, terá dois treinos de 30 minutos para se adaptar. A desvantagem será o peso. Já o Bruno, como piloto oficial da Stock e inscrito no campeonato, terá 30 minutos de treino no sábado, antes da classificação, com o mesmo esquema de Q1 (com todos os participantes) Q2 (com os 15 melhores do Q1) e Q3 (com os seis mais rápidos do Q2). Os convidados não participarão de classificação, ao contrário do que ocorreu na última Corrida de Duplas, há 4 anos”, explica Marcel.

A vitória da Corrida de Duplas da Stock Car em 2018, também realizada em Interlagos, foi da dupla do Team RC, formada por Daniel Serra e JP de Oliveira. A equipe de Rosinei Campos, o “Meinha”, e seu filho Marcel também ganhou a prova de 2015, com Ricardo Mauricio e Bedu Girolami.

Bruno Baptista participou da prova de Duplas em 2018 tendo como parceiro Nonô Figueiredo. “Foi debaixo de muita chuva e acredito que só não ficamos entre os primeiros porque um pneu furado nos obrigou a abandonar. Mas eu e o Alan temos tudo para conseguir bom resultado”, afirma.

As duas corridas de domingo terão 30 minutos de duração cada uma mais uma volta, da mesma forma do que uma etapa normal do ano passado e das próximas desta temporada, quando são disputadas apenas por um participante oficial. Com a obrigatória troca de pilotos após a primeira corrida, os carros, desta vez, farão uma rápida parada no grid de largada, que terá também posicionamento invertido entre os 10 primeiros lugares.

Já a contagem de pontos da pole (2) e da classificação dos 20 primeiros colocados da primeira corrida será idêntica à atual, valendo 30 pontos a vitória. Já na segunda, de pilotos convidados, a vitória somará apenas 12 pontos para o piloto oficial do carro, ou seja, a metade dos 24 pontos que leva o vencedor de uma segunda prova tradicional. Além disso, em vez dos 20 pilotos que costumam somar pontos, a corrida com convidados premiará somente os 12 primeiros colocados.

Hellmeister disse: “Vou torcer muito por uma boa atuação do Bruno para me deixar entre os 10 primeiros do grid da segunda corrida. Apesar de valer a metade dos pontos, minha vontade é a de conseguir, pelo menos, um pódio para ajudar ele na classificação final desta primeira etapa."

O treinos oficiais de sábado serão transmitidos, ao vivo, pela SporTV 2 e as corridas de domingo pela Band e a SporTV 2. Vale ressaltar ainda que nas duas Corridas de Duplas desta primeira etapa terá também parada na área dos boxes para troca obrigatória de um dos pneus. Para os treinos extra-oficiais, classificação e as corridas, cada carro terá à sua disposição de uso 12 pneus novos Lacre 2022 e 10 pneus usados Lacre 2021.

