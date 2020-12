Stock Car: Camilo chega com vantagem rara em Interlagos; confira possibilidades

O ano de 2020 marca a 18ª temporada de Thiago Camilo na Stock Car. O piloto da Ipiranga Racing se tornou um dos ícones da categoria com o passar dos anos, acumulando 32 vitórias e 25 poles, sendo três triunfos na Corrida do Milhão.

Apesar de grandes resultados, o paulistano de 36 anos, ainda não conseguiu garantir o título da maior categoria do automobilismo brasileiro, mesmo ‘batendo na trave’ em quatro oportunidades, o que muitos observam como algo positivo, mas outros como um sinal de má sorte.

Na atual temporada, tudo parece diferente. A Stock Car voltou a ser multimarca, com Camilo guiando o seu carro #21 da Toyota, garantindo resultados importantes, se destacando em ser o piloto com mais vitórias no ano (três) e poles (quatro).

Após os descartes, Camilo soma 238 pontos, um a mais que o atual tricampeão da categoria, Daniel Serra. Ele ainda vê de perto pilotos importantes por perto, como Ricardo Maurício (231), Ricardo Zonta (226) e Rubens Barrichello (224), além de mais seis concorrentes matematicamente com chances.

“Esse é um ano diferente, além de um campeonato apertado pela pandemia, tivemos pouquíssimo tempo para testar os novos carros. A Ipiranga Racing fez um trabalho fantástico, saímos de um início difícil em Goiânia, fomos desenvolvendo o carro até nos tornarmos sem dúvida os mais rápidos com os Toyota, e conseguimos liderar o campeonato da metade da temporada para cá, incialmente com o Cesar e depois comigo.”

“Vou enfrentar grandes adversários, como já aconteceu em outras oportunidades, e em várias delas cheguei na frente. Ano passado mesmo venci a última corrida da temporada aqui em Interlagos, mas a pontuação não foi suficiente para levar o título. Esse ano só dependo de mim e estou muito tranquilo, porque tenho a certeza de que eu e a equipe trabalhamos duro e demos o melhor de nós desde o primeiro minuto da temporada em busca do objetivo final. Chego à essa última corrida tranquilo, focado e determinado. Vamos para cima!”

Motivação extra

Mas a grande fase de Camilo não vem de hoje. Ela coincide com o nascimento de sua primeira filha, Luisa, em fevereiro de 2019, com o piloto sempre ressaltando como tudo mudou após seu nascimento. Por ela ou por causa dela, o piloto tem conseguido os melhores resultados desde então, com 10 poles e nove triunfos.

No capacete, Camilo leva mãe e filha em todas as corridas.

Capacete de Thiago Camilo Photo by: Duda Bairros

O retrospecto na pista paulistana é de se invejar, com seis vitórias, sendo duas valendo a Corrida do Milhão. Mas para sair com o caneco de Interlagos, Camilo não necessariamente precisa vencer. Confira as possibilidades:

- Se vencer a corrida;

– Se chegar em 2º será campeão se Daniel Serra ou Ricardo Maurício não vencerem;

– Se chegar em 3º será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Maurício, e se Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande ou Rubens Barrichello não vencerem;

– Se chegar em 4º será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Maurício e se Ricardo Zonta não chegar até o segundo lugar e Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não vencerem;

– Se for o quinto será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até segundo;

– Se chegar em sexto será campeão se ficar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta não chegar até terceiro e Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até segundo;

- Se for o sétimo será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até terceiro;

– Se chegar em oitavo será campeão se ficar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até terceiro;

– Se for o nono será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta não chegar até quarto, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até terceiro e César Ramos não vencer.

– Se for o 10º será campeão se chegar à frente de Daniel Serra, Ricardo Mauricio, e se Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello não chegarem até quarto, e Cesar Ramos não vencer.

