Neste sábado, a Stock Car define o grid de largada para a Grande Final, que acontece amanhã em Interlagos. Mas, antes da sessão, tivemos um último treino livre, que terminou com Diego Nunes da Blau na ponta.

Nunes superou a dupla da Ipiranga Racing, com o líder Thiago Camilo em segundo, a 0s214, batendo Cesar Ramos por apenas 0s046. Completaram o Top 5 Ricardo Zonta, piloto da Shell que também segue na luta pelo título e Matías Rossi.

Os 11 candidatos ao título foram bem no treino livre, com Allam Khodair sendo o que ficou mais abaixo na classificação, mas ainda na 15ª posição, o que deixa a entender que teremos uma grande luta pela pole position logo mais.

O treino classificatório para a Grande Final da Stock Car começa às 11h30, com transmissão pelo SporTV2. E aqui no Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do final de semana da principal categoria do automobilismo nacional em Interlagos.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Voltas 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:39.971 - 14 2 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:40.185 0.214 13 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:40.231 0.260 13 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:40.379 0.408 13 5 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:40.565 0.594 14 6 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:40.606 0.635 12 7 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:40.706 0.735 14 8 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:40.713 0.742 13 9 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:40.816 0.845 13 10 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:40.833 0.862 13 11 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:40.856 0.885 14 12 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:40.934 0.963 12 13 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:40.938 0.967 11 14 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:40.944 0.973 14 15 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:41.011 1.040 13 16 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:41.048 1.077 14 17 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:41.104 1.133 15 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:41.113 1.142 14 19 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:41.176 1.205 12 20 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:41.250 1.279 14 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:41.305 1.334 13 22 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:41.351 1.380 14 23 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:41.466 1.495 13 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze - - 3