Pentacampeão e piloto com maior número de vitórias em atividade na Stock Car, Cacá Bueno correrá na etapa de encerramento da temporada neste final de semana com a equipe Crown Racing. Com quase 30 corridas disputadas em três categorias diferentes ao longo do ano, nas quais conquistou poles, pódios e vitórias, Cacá busca um bom resultado em uma pista conhecida de todos os pilotos do grid: Interlagos, onde já venceu sete vezes na categoria.

“É um circuito que todos conhecem muito bem, então isso só promete elevar o nível dessa decisão em Interlagos. Nosso foco para este final de semana é recompensar o trabalho da equipe e dos meus patrocinadores com um bom resultado para compensar um ano que foi bastante difícil na Stock, enquanto em outras categorias consegui bons destaques com vitórias e pódios no Brasil e exterior. É uma corrida diferente, não apenas pelos pontos dobrados e decidir o título, mas pela sua dinâmica, de prova única e de menor importância para estratégia de combustível, típica das rodadas duplas”, disse Cacá.

Integrante da equipe Crown Racing, Cacá é o piloto do grid deste ano da Stock Car que possui o maior número de poles e pódios em Interlagos, com 6 e 18 conquistas, respectivamente. Além disso, Cacá é o maior pontuador da história do circuito na categoria com 570 pontos obtidos.

“A temporada 2020 tem sido de grandes mudanças na Stock Car e ela promete crescer ainda mais para o ano que vem. As novidades anunciadas para 2021 tem agradado os pilotos, equipes e patrocinadores e estamos confiantes de que vamos ter uma nova fase de destaque da principal categoria do Brasil”, disse Cacá.

A Super Final da Stock Car em Interlagos começou nesta sexta-feira (11) com os treinos livres, enquanto o classificatório está marcado para o sábado (12), ao vivo no SporTV 2, às 11h30. A corrida única terá largada no domingo (13) às 12h30 e contará com pontuação dobrada. A prova será exibida ao vivo na Band, no SporTV 2 e no canal da Stock Car no YouTube.

