Esse ano a Stock Car correu etapa inédita em uma pista montada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Também correu no Velocitta, que entrou no calendário ‘outro dia’, em 2017. No próximo fim de semana, a principal categoria do automobilismo brasileiro realiza a sétima etapa de 2022 em Interlagos, onde já correu 142 vezes desde 13 de maio 1979, em sua temporada inaugural.

“O fato de todo mundo (equipes e pilotos) conhecer muito bem a pista aumenta ainda mais uma característica que já é marcante na Stock Car, trabalhar exaustivamente nos detalhes que podem dar uma vantagem mínima numa categoria extremamente equilibrada. E nisso, trabalhar nos detalhes, nossa equipe é muito boa, além de sempre ter um bom acerto para a pista. Estou bastante confiante em seguir o bom momento no campeonato”, disse César Ramos, piloto do Toyota número #30 da Ipiranga Racing, que vem de dois pódios na passagem da Stock Car pelo Velopark (RS), 3º lugar na corrida principal da 5ª etapa e 2º lugar na corrida principal da 6ª etapa. Na estreia dos novos carros da Stock Car em Interlagos, em 2020, Cesinha, que completou 33 anos na última segunda-feira (dia 25), fez a pole position nas duas etapas disputadas no fim de semana e chegou em segundo nas duas corridas.

Thiago Camilo tem muita história em Interlagos. Venceu pela primeira vez na Stock Car no encerramento da temporada 2004, aos 20 anos, tornando-se na ocasião o piloto mais jovem a triunfar na categoria. Também aconteceram em Interlagos, em 2011 e 2012, duas de suas três vitórias na Corrida do Milhão. Somando a essas as vitórias de 2008, 2009, na Superfinal de 2019 e na primeira corrida do encerramento da temporada 2021, são sete triunfos, o que faz dele o recordista da Stock Car na pista em atividade, empatado com Cacá Bueno, com quem também divide o recorde de maior vencedor da categoria em atividade, com 37 vitórias. O desempate pode vir no domingo.

“Essa história de recorde é interessante depois da corrida. Claro que todo mundo quer ter seu nome reconhecido. Mas a gente chega aqui 100% focado nesse fim de semana, em cada treino, em como trabalhar para classificar bem e principalmente pontuar bem nas duas corridas, já que esse ano nosso desempenho em pontos, por diversas circunstâncias, está muito abaixo do potencial do carro. Não posso negar que me sinto muito à vontade em Interlagos, na minha cidade, na pista que frequento desde antes de nascer, na barriga da minha mãe, e que me deu tantas vitórias inesquecíveis, cada uma com uma história especial”, diz o piloto do Toyota número 21 da Ipiranga Racing.

Andreas Mattheis, chefe da Ipiranga Racing, ressalta algumas características que tornam Interlagos um desafio à parte. “Além de ser uma pista muito conhecida por todos, é a mais longa do calendário (4.309 metros), o que a torna a mais desafiadora. Os pilotos têm que estar totalmente concentrados numa volta de classificação para conseguir juntar e acertar todos os trechos, todas as curvas, todas as freadas, todas acelerações, e a equipe tem que acertar no fino do fino. É no detalhe mesmo. E Interlagos ainda tem uma característica de mudar muito dependendo do horário. Às 10 da manhã a pista é uma, às 13 horas é outra e às 16 horas outra bem diferente, então é fundamental ter a convergência do melhor acerto para aquele momento que está valendo, que é próximo das 13 horas, tanto para a classificação quanto para a corrida”.

