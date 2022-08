Carregar reprodutor de áudio

Cacá Bueno volta ao Autódromo de Interlagos neste final de semana para a disputa da sétima etapa da Stock Car, categoria que abre a segunda metade da temporada 2022 na capital paulista. O piloto da Crown Racing, que destacou o bom ritmo do carro na última etapa, no Velopark, acredita que um bom desempenho na classificação o fará capitalizar pontos importantes na rodada dupla.

“Nosso ritmo de corrida nas corridas do Velopark foi bom, especialmente na prova 2. Então nosso trabalho em Interlagos será focado em ter um melhor desempenho na classificação para poder brigar para ficar entre os dez primeiros nas duas provas”, disse Cacá, que já venceu sete vezes em Interlagos na Stock Car.

O piloto ainda destaca o fato de já ter uma vitória na atual temporada no autódromo localizado na zona sul de São Paulo (SP). Correndo pelo Endurance Brasil ao lado de Ricardo Baptista, Cacá garantiu um primeiro lugar geral após largar da última posição. O pentacampeão da Stock Car acredita que o resultado, mesmo em um campeonato tão diferente, é um fator de motivação para o final de semana.

“São categorias bastante distintas e acho que temos potencial para mostrar a mesma competitividade na Stock Car. Vai ser um final de semana com previsão de chuva para sexta-feira e Sol no sábado e domingo, então acredito que a luta para achar o acerto ideal vai ser ainda mais desafiante neste final de semana”, completou o piloto, que tem os patrocínios de iCarros, Itaú, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.

A programação da Stock Car em Interlagos será aberta na sexta-feira (29), quando serão realizados os treinos livres. O sábado contará apenas com a classificação, enquanto o domingo é reservado para as duas corridas. Quali e provas terão transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: