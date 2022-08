Carregar reprodutor de áudio

A Shell inicia a segunda metade da temporada 2022 da Stock Car neste fim de semana em Interlagos com a missão de reposicionar sua trinca de pilotos entre os protagonistas na tabela de classificação. O palco não poderia ser mais favorável, uma vez que o principal autódromo do Brasil já recebeu vitórias recentes de todos os pilotos e das duas equipes que competem com as cores da maior patrocinadora do esporte a motor no mundo.

Foi no Autódromo Jose Carlos Pace que a equipe Shell V-Power iniciou a temporada com vitória na Corrida de Duplas, graças a Enzo Elias encerrando um trabalho iniciado de forma brilhante por Galid Osman com o Chevrolet Cruze #28 em fevereiro.

Também foi na pista paulistana que Ricardo Zonta conquistou duas vezes a cobiçada Corrida do Milhão, a mais recente delas na trajetória que culminou com o vice-campeonato do piloto paranaense em 2020. Era sua primeira temporada com a equipe Shell-RCM e a primeira da nova geração de carros da Stock Car, iniciada com o ingresso dos Toyota Corolla no grid e a adoção da carroceria dos carros de rua sobre a gaiola de proteção dos pilotos.

Antes disso, também correndo com as cores da Shell, Zonta havia vencido a Grande Final em dezembro de 2018.

Átila Abreu, por sua vez, possui o troféu de primeiro colocado conquistado em São Paulo na charmosa prova de encerramento da temporada -que, na época, valia pontuação em dobro. Vice-campeão da Stock Car em 2014, o sorocabano dominou praticamente de ponta a ponta a Grande Final em 2015.

Quando a principal categoria do Brasil esteve pela última vez em Interlagos, os três tiveram performance expressiva, bem como seus convidados na ocasião. Galid deixou a etapa em quarto na tabela de pontos, uma posição à frente de Zonta. Átila terminou a jornada como 11º.

Desde então a categoria realizou outras cinco etapas, e a Shell teve momentos de brilho na maioria delas com destaque para Zonta convertendo pole em vitória na primeira prova no Velocitta e subindo ao pódio em segundo lugar na primeira corrida da quarta etapa no Velopark.

Atualmente o ex-F1 é 11º na tabela de pontos. Galid aparece em 16º, três posições à frente de Átila.

“A próxima etapa da Stock Car será em Interlagos, uma das pistas que eu mais gosto”, disse Zonta. “Tive várias vitórias lá pela categoria. Nós viemos de bons resultados, boas classificações no Velocitta e no Velopark e agora chegando em Interlagos estamos bastante otimistas em que será um final de semana que o carro vai se comportar muito bem. É uma pista que exige muito da parte de tração do carro, o que requer boas freadas e uma boa velocidade pela reta que tem no circuito. Pensando no campeonato ainda temos várias etapas pela frente e temos que pontuar bastante para brigarmos pelo campeonato”.

"Estou esperançoso para andar em Interlagos neste fim de semana”, comentou Galid. “Nas últimas três passagens da categoria pelo traçado paulista eu me dei muito bem! Fui ao Q3 em todas elas e venci a segunda bateria da corrida de duplas junto com o Enzo Elias. É uma pista que costumo andar bem e o carro tem se comportado bem! Vamos com tudo para a primeira vitória do ano."

"Voltamos para Interlagos, palco da primeira etapa do ano, onde conseguimos coletar dados importantes”, disse Átila. “O carro era muito equilibrado naquela ocasião, mas um problema de motor me tirou das disputas. Animado, pois resolvemos esse problema de motor e se o carro estiver equilibrado, podemos sonhar com boas coisas. Voltamos ao templo do automobilismo brasileiro. É uma etapa muito especial para todos nós por diversos motivos. Existe uma previsão de chuva para sexta ou sábado, mas a corrida vai ser sob sol no domingo, então o fator climático pode ser um fator. Objetivo principal para a etapa é brigar pelo pódio e voltar a escalar a tabela pensando no campeonato."

A programação de pista em São Paulo tem início nesta sexta-feira, com um shakedown e dois treinos livres. No sábado acontece um warmup e o quali. A rodada dupla está marcada para domingo, com a primeira largada prevista para 13h10. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem quali e corridas ao vivo.

