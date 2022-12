Stock Car: Candidatos ao título lideram treinos da Super Final

Carregar reprodutor de áudio

Concorrentes diretos do líder Rubens Barrichello na luta pelo título da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, Matías Rossi, Daniel Serra e Gabriel Casagrande foram os grandes nomes desta sexta-feira (9) de treinos livres da Super Final BRB em Interlagos.

Pela manhã, o piloto da Eurofarma-RC e tricampeão da categoria foi o mais rápido e virou 1min41s204. No período da tarde, o argentino, na sua despedida da A.Mattheis Vogel, registrou a volta mais rápida do dia, 1min40s253, seguido de perto pelo companheiro de equipe, atual campeão e também finalista Casagrande, que foi o melhor do seu grupo na sessão.

Daniel, Gabriel e Matías têm um grande ponto favorável em comum: os três já venceram em Interlagos, sendo que os companheiros de A.Mattheis Vogel triunfaram em 2022: Casagrande na Corrida de Duplas — ao lado do convidado Gabriel Robe — e Rossi na sétima etapa do campeonato, em julho.

Em contrapartida, o líder do campeonato é justamente o único dos quatro que não triunfou correndo pela Stock Car no autódromo paulistano. Nesta sexta-feira, Rubens Barrichello vivenciou uma jornada oposta a dos adversários.

No primeiro treino, o competidor da Full Time Sports foi o 30º, enquanto na sessão que encerrou os trabalhos da categoria no dia o cinquentenário terminou em 24º.

Pouco depois da sessão, o piloto do Toyota Corolla #111 ressaltou a necessidade de evoluir a performance no fim de semana.

“Passamos o dia hoje fazendo todos os testes necessários para temperatura e, principalmente, para o que nós pensamos que vamos encontrar na corrida, e esse foi nosso principal objetivo. Conquistamos um bom conhecimento de tudo aquilo. Estamos vendo que nossos competidores diretos estão bem rápidos, e cabe a nós melhorarmos”.

Confiança em Interlagos

Quarto colocado no campeonato, com 268 pontos — 30 a menos que Barrichello — Matías entende que a diferença para o líder é considerável, mas o argentino não joga a toalha e planeja um grande desfecho de uma temporada que o colocou entre os melhores do ano.

“A sexta-feira foi muito boa para a equipe no geral. Nos posicionamos na frente, tanto eu quanto o Gabriel, então parabéns para toda a A.Mattheis Vogel. Senti o carro muito bem desde o primeiro treino, e agora, na segunda sessão, com pneus novos, fiz uma boa volta".

"Fiquei muito feliz por isso, então estou muito esperançoso e ansioso para amanhã. A ideia é lutar pela pole e fechar o ano da melhor maneira. Um ótimo ano, que me permitiu chegar à final com chance de título. Sabemos que estamos muito distantes da frente, então quero pensar na corrida para concluir essa temporada da melhor forma”, disse o dono do Toyota Corolla #117.

Atual campeão, Casagrande também destacou a boa performance dos carros da equipe e reforçou a confiança em buscar sua segunda pole em Interlagos na atual temporada a bordo do Chevrolet Cruze #83.

“Foi um bom começo. Comparando com o pessoal do meu grupo, com as mesmas condições de temperatura, tanto de pista como do ambiente, foi bem legal. Claro que não sabemos a condição de pneu para todo mundo. Imagino que todos tenham andado com ao menos um jogo de pneus zero já nesse treino. Meu companheiro de equipe também foi muito bem. Temos plenas condições de lutar pela pole e, quem sabe, buscar a vitória para levar o título”.

Por sua vez, Daniel considerou que há pontos a evoluir com o Cruze #29 para chegar competitivo no sábado que vai marcar a disputa pela última pole position da temporada. “Foi um dia em que testamos as coisas. Precisamos melhorar um pouquinho, estamos a 0s3 dos mais rápidos. Mas agora é analisar tudo o que foi feito, ver se encaixamos tudo para amanhã e pegamos essa diferença”

Clima de decisão

A Stock Car acelera novamente neste sábado, às 14h40, com a sessão classificatória que vai definir o pole position da Super Final BRB, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

A etapa decisiva e que vai marcar a coroação do novo campeão acontece no domingo, com duas corridas. A primeira prova tem largada prevista para 14h15, enquanto a segunda e última disputa do campeonato começa às 14h55. As corridas têm duração de 30 minutos mais uma volta cada.

A Stock Car tem transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Stock Car Pro Series, Super Final BRB, Interlagos, treino livre 1:

1º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min41s204

2º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s320

3º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min41s460

4º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min41s571

5º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s665

6º - Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s759

7º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min41s767

8º - Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s783

9º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s798

10º - Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s841

11º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s863

12º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min41s885

13º - César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s910

14º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s945

15º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s976

16º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s982

17º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min41s995

18º - Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min42s013

19º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s041

20º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min42s074

21º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s078

22º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min42s110

23º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s122

24º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min42s127

25º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min42s217

26º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min42s287

27º - Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min42s316

28º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min42s400

29º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s400

30º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min42s442

31º - Thiago Vivacqua (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min43s243

32º - Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min44s115



Treino livre 2:

1º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min40s253

2º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min40s348

3º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s431

4º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s559

5º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s571

6º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min40s596

7º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s606

8º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s695

9º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s710

10º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s744

11º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s754

12º - Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s765

13º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s789

14º - César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s800

15º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min40s806

16º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s848

17º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min40s901

18º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min40s955

19º - Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s957

20º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min40s994

21º - Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min41s015

22º - Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s036

23º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s164

24º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s168

25º - Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min41s238

26º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s245

27º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min41s273

28º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s355

29º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s457

30º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min41s962

31º - Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min42s427

32º - Thiago Vivacqua (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min42s443

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após 11 etapas (22 corridas):

1º - Rubens Barrichello, 298 pontos

2º - Daniel Serra, 290

3º - Gabriel Casagrande, 288

4º - Matías Rossi, 268

5º - Ricardo Zonta, 237

6º - Bruno Baptista, 232

7º - Ricardo Maurício, 222

8º - Thiago Camilo, 214

9º - Nelson Piquet Jr., 212

10º - César Ramos, 199

11º - Gaetano Di Mauro, 198

12º - Guilherme Salas, 164

13º - Rafael Suzuki, 159

14º - Galid Osman, 158

15º - Julio Campos, 147

16º - Diego Nunes, 140

17º - Átila Abreu, 139

18º - Felipe Lapenna, 134

19º - Allam Khodair, 131

20º - Marcos Gomes, 120

21º - Sérgio Jimenez, 96

22º - Tony Kanaan, 94

23º - Pedro Cardoso, 84

24º - Felipe Baptista, 82

25º - Cacá Bueno, 82

26º - Denis Navarro, 80

27º - Felipe Massa, 78

28º - Lucas Foresti, 73

29º - Rodrigo Baptista, 44

30º - Gianluca Petecof, 42

31º - Felipe Fraga, 25

32º - Andrés Jakos, 23

33º - Julián Santero, 19

34º - Tuca Antoniazi, 11

35º - Gabriel Robe, 11

36º - Beto Monteiro, 7

37º - Thiago Vivacqua, 4

38º - Gustavo Frigotto, 3

39º - Diego Azar, 1

40º - Renato Braga, 0

41º - Raphael Teixeira, 0

42º - André Moraes Jr., 0

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music