Em uma sexta-feira (9) repleta de atividades no Autódromo de Interlagos, onde a Stock Car realiza a última etapa da temporada de 2022, Cacá Bueno espera por uma etapa positiva.

O piloto da equipe iCarros ACDelco Crown Racing acredita que o carro pode ter melhorias depois dos primeiros treinos livres do final de semana, realizados sob forte calor na zona sul de São Paulo (SP), e destacou a programação com 14 categorias.

“É uma etapa diferente com tantas categorias, mas para a gente só muda o tempo de pista e alguns atrasos, bandeira vermelha e tal. Eu gosto de um final de semana com várias categorias”, disse Cacá Bueno, que é patrocinado por iCarros, Itaú, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.

Sobre as condições climáticas, o maior campeão da Stock Car em atividade disse que o acerto do carro não foi dos melhores sob forte calor. Cacá Bueno também disse que não conseguiu completar uma volta rápida ao longo do dia, mas que os resultados dos companheiros de equipe indicam que há a necessidade de melhorias no equipamento.

“No meu carro, o calor o deixou mais difícil de acertar. O carro até andou bem de pneu velho, mas com os compostos mais novos, não. Eu fui atrapalhado em duas tentativas e errei na minha terceira. Mas hoje era só treino, para ver as condições do carro, e os tempos não interessam. Mas preocupa, pois meus companheiros foram 19º e 22º, então mostra que a gente precisa trabalhar para avançar”, completou Cacá.

A programação da Stock Car em Interlagos terá prosseguimento neste sábado (10), quando será realizada a classificação que determinará as posições de largada. A etapa final será disputada neste domingo, a partir das 14h15, com transmissão do Motorsport.com.

