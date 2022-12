Stock Car: Massa aprova primeiro dia de treinos em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O piloto Felipe Massa, da equipe Lubrax|Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra, saiu confiante de Interlagos nesta sexta, após o primeiro dia de treinos para última etapa da temporada 2022 da Stock Car.

“Fui competitivo no primeiro treino, terminando em quarto, e, no segundo (15º lugar), o carro também estava equilibrado. Acredito que ainda tenhamos um pouquinho de margem para baixar alguns décimos. Vamos trabalhar bastante, trocar o motor para tentar achar mais potência para a classificação deste sábado”, contou Massa, que conta com o apoio dos fãs.

“Espero o voto da galera no fan push para mim e para o meu companheiro Julio Campos. É uma ajuda importante para as corridas de domingo”, completou.

A programação da Stock Car em Interlagos prevê a classificação no sábado (10), às 14h40, e as duas provas no domingo (11), às 14h15, sempre com transmissão do Motorsport.com.

