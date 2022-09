Carregar reprodutor de áudio

Santa Cruz do Sul (RS) é um lugar de recordações especiais para a Cavaleiro Sports. Foi no circuito do interior gaúcho que o time conquistou seu primeiro pódio na Stock Car, em 2019, com Denis Navarro.

Na ocasião, o piloto do Chevrolet Cruze #5 cruzou a linha de chegada na segunda colocação e ainda anotou a volta mais rápida da prova. As boas lembranças fazem o chefe de equipe Beto Cavaleiro sonhar com novas marcas importantes neste fim de semana, quando a categoria retorna ao autódromo.

Além disso, na última passagem da categoria pelo RS, o time conquistou a pole position com Marcos Gomes e mais um pódio com Denis Navarro, na etapa do Velopark, no mês de julho.

“A pista de Santa Cruz do Sul é sempre uma das preferidas dos pilotos de qualquer categoria do Brasil”, destacou Cavaleiro. “Fomos muito felizes aqui há três anos e agora a pista retorna ao calendário após ter passado por reformas, o que trará uma condição totalmente nova ao asfalto. Esperamos tirar proveito disso para colocar nossos carros, com Denis Navarro e Marcos Gomes, na briga constante pelo Top-10 ao longo do fim de semana”, destacou.

Em Santa Cruz do Sul, a Stock Car disputa sua oitava etapa da temporada, com classificação no sábado (24), às 14h15, com transmissão pelos canais SporTV. No domingo (25), as corridas iniciam às 14h, com transmissão via TV na Band e canais SporTV. O fim de semana também será de Copa HB20, com a piloto Thaline Chicoski, que tem Beto Cavaleiro como coach. As provas da categoria ocorrem no sábado (às 14h45) e domingo (às 9h50), respectivamente.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Denis Navarro (Stock Car): “A pista de Santa Cruz do Sul é inesquecível para mim e para a Cavaleiro Sports. Temos enfrentado alguns altos e baixos na Stock Car recentemente, mas nada melhor do que um circuito em que já tivemos um momento tão positivo para conseguirmos retomar o melhor da nossa performance, brigar pelo Top-10 e conquistar outro grande resultado juntos. Além do pódio em 2019, no ano passado conquistei a quarta posição na penúltima etapa do ano, também no circuito gaúcho”.

Thaline Chicoski (Copa HB20): “Fechamos a primeira metade do campeonato e agora vamos para nossa etapa no Rio Grande do Sul. Será minha primeira vez correndo em Santa Cruz do Sul e, por não conhecer a pista ainda, teremos um desafio grande pela frente. Vamos aproveitar muito os treinos para pegar bem a mão da pista e mostrar nosso potencial. Estou super empolgada e muito positiva para conseguir bons resultados e melhorar nossa posição no campeonato!”

Confira a programação para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Quinta-feira, 22 de setembro:

09h00 – Copa HB20 – Treino Extra 1

11h20 – Copa HB20 – Treino Extra 2

13h40 – Copa HB20 – Treino Extra 3

15h50 – Copa HB20 – Treino Extra 4

Sexta-feira, 23 de setembro:

08h30 – Stock Series – Shakedown

08h50 – Copa HB20 – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1

10h00 – Copa HB20 – Treino Livre 1

11h40 – Stock Series – Treino Livre 2

12h20 – Copa HB20 – Treino Livre 2

13h50 – Stock Series – Treino Livre 3

14h35 – Copa HB20 – Treino Livre 3

16h10 – Stock Series – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Treino Livre 4

Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Stock Car – Shakedown

08h10 – Stock Car – Treino Livre 1

09h45 – Copa HB20 – Classificação

11h00 – Stock Car – Treino Livre 2

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Classificação

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 25 de setembro:

09h50 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h15 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

