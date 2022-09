Stock Car: Kanaan volta a Santa Cruz do Sul e busca top 10

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car volta ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS) neste final de semana para a disputa da nona etapa da temporada 2022. E quem está otimista para o final de semana no interior gaúcho é Tony Kanaan, que apresentou um bom desempenho na passagem da categoria máxima do esporte a motor brasileiro em 2021, andando no top-10 na maior parte do tempo com o carro da Texaco Racing.

O baiano gostou do traçado seletivo de Santa Cruz do Sul, e lembrou que, com uma estratégia voltada para a segunda corrida em 2021, conseguiria um bom resultado não fosse um problema ocorrido nos minutos finais da prova. Nada disso tira a empolgação de Kanaan, que se mostra muito motivado para a etapa deste final de semana.

“Santa Cruz do Sul é uma corrida em que a gente estava tendo nosso melhor resultado no ano passado, até que um problema nos tirou da corrida, infelizmente. Estou super empolgado em voltar para lá, pois é uma pista que eu gostei bastante”, disse Tony, que ainda destacou o fato de o traçado de 3.531 metros ter passado por um recapeamento nos últimos meses.

“Ainda mais agora que recapearam toda a pista, eu não vejo a hora de voltar para lá e andar naquele ‘tapete’ lisinho”, completou Kanaan, piloto do Toyota Corolla número 6 da Texaco Racing.

Diferente do que ocorreu ao longo de toda a temporada deste ano, as atividades da Stock Car terão início no sábado (24), quando serão realizados dois treinos livres e a classificação. A rodada dupla de Santa Cruz do Sul está marcada para o domingo, com início marcado para 14h10. Band, Sportv e o canal da categoria no YouTube mostram as duas corridas.

