A Hot Car Competições desembarca neste fim de semana em Santa Cruz do Sul (RS) para disputar a nona etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series cheia de confiança e boas lembranças. Foi no autódromo gaúcho, em 2014, que a equipe conquistou a primeira das duas vitórias que tem na categoria.

O evento em Santa Cruz do Sul tem atividade de pista prevista apenas para o sábado (24) e domingo (25), com treinos livres e classificação no primeiro dia e as duas corridas em sequência no segundo.

Há oito anos, também no mês de setembro, Babi Rodrigues – a primeira chefe de equipe mulher e a primeira a vencer uma prova chefiando um time – acompanhava os bastidores da equipe e o trabalho de seu pai, o saudoso Amadeu Rodrigues.

Na corrida 2 daquela etapa da temporada 2014, o então piloto da Hot Car Rafa Matos largou na ponta, após terminar a primeira corrida com a décima colocação, e conquistou a primeira vitória da equipe paulista na Stock Car.

Felipe Lapenna, que conquistou a segunda vitória da história do time, na última etapa, no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), também estava na equipe em 2014 e terminou a segunda corrida em Santa Cruz com uma sexta colocação.

“A expectativa é muito alta vindo de uma vitória e dois pódios. Então realmente queremos repetir um bom resultado. O ano passado não foi uma pista que o nosso carro estava bem, o asfalto estava muito ruim e a gente acabou indo por um outro lado de acerto, mas já sabemos onde foi o erro. Então nesse ano estou com uma expectativa muito boa para Santa Cruz do Sul".

"É uma pista que eu sempre andei bem na Stock e agora com a pista recapeada, acredito que o nosso carro vai encaixar e vamos em busca de ótimos resultados”, disse o piloto que também soma duas pole positions na temporada.

“A nossa meta é sair do Sul entre os dez primeiros do campeonato. Vamos trabalhar para isso e marcar muitos pontos”, completou o piloto que ocupa a 12ª colocação no campeonato.

Para Babi, a equipe chega no sul do país com ainda mais motivação após a pole em Interlagos e a pole e a vitória de Lapenna no Velocitta.

“Nessa temporada a nona etapa da Stock Car está vindo cheia de boas coincidências para a nossa equipe. Isso porque nós estamos vindo da nossa primeira vitória dessa nova geração do time sob o meu comando, e chegando no palco da primeira vitória que nós já tivemos como equipe na Stock Car. Isso ocorreu há oito anos, no 28 de setembro, esse mesmo mês que nós iremos competir".

"Então são muitas boas coincidências, boas memórias na bagagem que a gente está trazendo para essa nova etapa”, disse a chefe de equipe que vem fazendo história no automobilismo nacional.

“Todos estão muito motivados e contentes com os bons resultados que estamos obtendo ao longo das etapas. Nós estamos trabalhando duro para entregar os melhores resultados e o Felipe está muito focado para trazer uma boa pontuação para subirmos na colocação do campeonato".

"O Tuca também vem se dedicando muito, está andando em outras categorias e treinando nessa pista após as melhorias que ocorreram para receber a Stock. Estamos muito felizes e ansiosos de chegar ao sul do país”, completou.

O gaúcho Tuca Antoniazi estará praticamente em casa na nona etapa. “Vai ser a minha segunda vez correndo em Santa Cruz. Apesar de ser em casa, por incrível que pareça, vai ser minha a segunda corrida. Corri aqui uma vez pela Light em 2018 e agora Stock.

No ano passado pude participar por agenda profissional. É uma pista que melhorou bastante, eles recapearam o asfalto e a expectativa é boa. Por ser em casa, com a torcida do lado, eu vou tentar ganhar o fan push e vamos para cima, vamos dar o melhor. O importante é chegar”, disse Tuca.

O autódromo gaúcho recebeu melhorias desde a última passagem da categoria por Santa Cruz. A principal delas é o novo asfalto nos 3.531 metros do traçado gaúcho que já recebeu a principal categoria em 23 corridas. Os pilotos vão encarar um percurso disputado no sentido anti-horário composto por 14 curvas (sete à direita e sete à esquerda).

A transmissão da classificação será às 14h15 do sábado (24) ao vivo no SporTV e pelo YouTube e Facebook da categoria. As corridas terão transmissão da Band, SporTV, redes sociais da categoria, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, mídias do Estadão e canal da Revista Capital Econômico. A largada da primeira prova será às 14h50, com a segunda corrida na sequência.

Confira a programação para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Stock Car – Shakedown

08h10 – Stock Car – Treino Livre 1

11h00 – Stock Car – Treino Livre 2

14h15 – Stock Car – Classificação

Domingo, 25 de setembro:

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após oito etapas (top 10):

1º - Gabriel Casagrande, 222 pontos

2º - Daniel Serra, 203

3º - Matías Rossi, 201

4º - Rubens Barrichello, 189

5º - Bruno Baptista, 175

6º - Gaetano Di Mauro, 168

7º - Ricardo Zonta, 162

8º - Thiago Camilo, 162

9º - Nelson Piquet Jr., 148

10º - César Ramos, 140

12º - Felipe Lapenna, 119

34º - Tuca Antoniazi, 9

