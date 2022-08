Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series retoma as atividades da temporada 2022 neste fim de semana em Interlagos, o templo do automobilismo brasileiro. E a abertura da segunda metade do campeonato terá uma importante ausência no grid: o líder Daniel Serra.

Serra se ausentará da etapa para disputar as 24 Horas de Spa e, com isso, zerará as duas corridas do fim de semana, o que deve permitir que Gabriel Casagrande retome a liderança do campeonato. No momento, Serra tem 184 pontos contra 173 do atual campeão.

O piloto da Eurofarma será substituído por um velho conhecido da categoria: Felipe Fraga, campeão de 2016 da Stock, que atualmente está focado nas competições europeias.

O que ajuda a campanha de Serra é o regulamento, que prevê o descarte dos quatro piores resultados no final da temporada. Como o piloto paulistano ainda não teve uma etapa clara de descarte na temporada, ele possui uma boa janela de manobra que o deixa vivo na luta pelo título.

Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h30 Treino Livre 2 Sexta-feira 16h10 Classificação Sábado 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 13h45 Motorsport.com e Motorsport.tv

