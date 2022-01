Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (19) que a etapa de abertura da temporada, em Interlagos, no dia 13 de fevereiro, será realizada sem público nas arquibancadas. A medida surge em função da nova onda de infecções de covid-19, que tem preocupado as autoridades e gerado movimento intenso nos hospitais e postos de saúde.

“Resolvemos nos antecipar e tomar essa decisão, pois nossa preocupação sempre foi a segurança de todos dentro e fora do evento", explica Fernando Julianelli, CEO da Vicar. "Desde o início da pandemia, a Stock tem sido exemplar em termos de adoção de protocolos de segurança sanitária".

"A saúde dos fãs é o mais importante sempre e, por isso, achamos que o correto é abrir mão das arquibancadas, do faturamento que elas certamente iriam gerar. Neste momento precisamos fazer escolhas e a saúde é o maior bem de todos. O que nos conforta é que todos os nossos fãs poderão assistir a corrida através das várias plataformas que oferecemos".

Pilotos internacionais – “A primeira etapa será realizada no formato Corrida de Duplas, evento no qual os pilotos oficiais formam parceria com um competidor convidado. Esperamos vários nomes internacionais, inclusive com Fórmula 1 no currículo".

"Será uma pena não podermos ter os fãs em Interlagos nesse dia, que promete ser espetacular. Mas estamos agindo com total responsabilidade e no interesse de toda a comunidade da Stock Car, especialmente no que diz respeito ao público”, conclui Julianelli.

Os fãs poderão acompanhar as duas largadas da primeira etapa e também os treinos de outras formas. A Stock Car transmite regularmente suas atividades em tempo real nas mídias da categoria (Facebook e Youtube), além de contar com o classificatório exibido pelo Sportv, e as largadas mostradas tanto na TV aberta (Band) quando por assinatura (Sportv), sempre ao vivo.

