Stock Car: Equipe Hot Car anuncia trio para temporada de 2022

A equipe Hot Car Competições vai para a 22ª temporada de sua história na Stock Car Pro Series, e pelo segundo ano sob a chefia de Babi Rodrigues, já definiu seus pilotos para a temporada que começa no dia 13 de fevereiro com a Corrida de Duplas em Interlagos.

O time sediado em Cajamar (SP) terá não dois, mas três pilotos para seus dois carros. A Hot Car continua com Tuca Antoniazi, que vai para sua terceira temporada completa na principal categoria do automobilismo brasileiro, e com Felipe Lapenna, que trouxe bons resultados ao time em 2021. A novidade é a chegada do estreante André Moraes Junior, que irá disputar algumas etapas nas quais Antoniazi terá de se ausentar em virtude de compromissos profissionais.

“Ainda não ganhamos, mas manter o nosso esquema, com algumas melhorias e com o aprendizado imenso que tivemos no ano passado, vai nos ajudar a poder olhar mais para a frente e a começar a sonhar mais alto. Por isso vou repetir o clichê de que em time que está ganhando não se mexe. Então, estamos confiantes que a continuidade vai nos trazer bons frutos”, afirmou Babi, chefe da Hot Car Competições e filha do lendário e saudoso Amadeu Rodrigues.

O entendimento de todo o mecanismo das disputas, com um foco administrativo e técnico em um ano difícil e de aprendizado permitiu à nova administração da Hot Car a optar pela continuidade.

“O Tuca é uma das peças fundamentais na união da equipe e, junto do Felipe (Lapenna), começamos a mostrar um potencial que nos permite manter um foco maior em melhores resultados. Com a chegada do André, que apesar de estreante é um velho amigo da Hot Car, acho que o time vai ganhar em coesão, em técnica e em união. Estou realmente empolgada para a temporada que vai começar”, disse a única mulher a chefiar uma equipe na Stock Car.

Tuca Antoniazi Photo by: Duda Bairros

Tuca Antoniazi vai para sua terceira temporada completa na Stock Car. O gaúcho, que completa 50 anos no próximo dia 24, tem uma longa relação com o esporte a motor – e a que alimenta com o automobilismo é a mais recente. Campeão brasileiro de jet ski, Tuca competiu no motocross e quando passou para os carros, foi vice-campeão de Marcas e Pilotos no Rio Grande do Sul, campeão da Stock Paulista e estreou na Stock Light em 2017. Desde as duas etapas finais de 2019, disputa a Stock Car e projeta mais crescimento em 2022.

“A equipe cresceu muito em 2021 e pudemos começar a pensar em resultados, e o time todo tem parte nisso. O trabalho, a união de todos, a liderança da Babi, e a chegada do Lapenna ano passado contribuíram muito com a nossa subida de produção. Acho que manter a estrutura era um passo natural, e estou empolgado também com a chegada do André, que também vai adicionar muito ao time. Só posso estar empolgado em continuar trabalhando para evoluir cada vez mais”, disse o gaúcho.

Felipe Lapenna Photo by: Duda Bairros

Felipe Lapenna vai para o segundo ano seguido dentro do time - sua quarta temporada na organização - e espera confirmar o potencial demonstrado em 2021. “Estou feliz demais de ter renovado com a Hot Car. Terminamos o ano com corridas boas, com o carro rápido. Não conseguimos confirmar totalmente o potencial por falta de sorte em algumas ocasiões. Continuar no mesmo lugar é positivo porque a equipe toda está entrosada, conheço todo mundo, os métodos de trabalho, então estou confiante de que a temporada será ainda melhor. Temos tudo para ter um ano excelente e vamos trabalhar muito duro para concretizar nossos objetivos”, apontou.

Dono de títulos estaduais e nacionais no kart, além da Fórmula Renault em 2006, o paulistano de 35 anos, que já havia defendido a equipe em 2014 e 2016, parte para sua nona temporada completa na Stock Car tendo protagonizado grandes momentos em 2021 com a Hot Car, como quando largou em quarto na etapa final da temporada em Interlagos e quando liderou a segunda corrida do anel externo de Curitiba até a penúltima volta, quando foi forçado a abandonar quando se encaminhava para sua primeira vitória na categoria.

André Moraes Photo by: Divulgacao

O caçula do time vem da cidade de Americana (SP), tem 22 anos de idade e em seis anos de carreira conquistou quatro títulos, o mais recente deles no Campeonato Brasileiro de Endurance, na classe GT4. André Moraes Júnior se junta à Hot Car, equipe pela qual em 2017 e 2018 foi vice e depois campeão do Mercedes-Benz Challenge. Após experiência na Stock Light (hoje Stock Series) em 2019, André foi terceiro colocado no Brasileiro de Endurance em 2020 e confirmou o título no último ano. Ele também foi campeão paulista e brasileiro de Fórmula 1600.

“É a primeira parte da realização de um sonho. Estou muito animado porque qualquer piloto do automobilismo brasileiro sonha em correr na Stock Car, que tem um grid extremamente competitivo e disputado. Estou feliz, tranquilo e com a consciência de que vou dar o meu máximo dentro e fora do carro. A equipe é como uma segunda casa para nós, dado o longo relacionamento que temos com a Babi, que tínhamos também com o Amadeu, então é um passo natural e sou grato pela oportunidade que a Hot Car tem me dado”, disse o jovem piloto, que fará sua estreia já na Corrida de Duplas, como parceiro de Tuca Antoniazi.

