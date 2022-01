Campeão da Stock Car em 2021, Gabriel Casagrande abrirá a temporada 2022 disputando a Corrida de Duplas ao lado de seu xará Gabriel Robe, campeão da Stock Light em 2017. A dupla guiará pela equipe A.Mattheis Vogel em busca de um bom resultado em Interlagos, justamente o circuito em que Casagrande sacramentou o seu título na temporada passada.

“O nome do Robe na verdade já era para estar junto comigo em outro momento, mas como não tivemos a Corrida de Duplas no calendário em 2019 e ela foi abortada em 2020 por conta da pandemia, então essa será a primeira vez que correremos juntos.

“O Robe é um grande amigo, conheço desde os tempos de kart, anda sempre rápido e sei do potencial dele. Ele provou inúmeras vezes ser um ótimo piloto, foi campeão da Stock Light, então ele é um cara que merece uma chance no grid da Stock e nós vamos proporcionar essa oportunidade para ele andar no carro campeão. Tomara que ele represente muito bem e tenho plena confiança nele”, comentou Casagrande.

Casagrande conquistou o título da Stock Car em 2021 com duas vitórias, duas poles e 14 pódios, recorde histórico na categoria. O piloto paranaense recebeu elogios de Robe, atual vice-campeão da Stock Light. O gaúcho vive a expectativa de fazer sua segunda corrida na Stock Car, mais uma vez como convidado.

“Estou muito feliz em ter a oportunidade de correr junto com o Casagrande. É um piloto que eu admiro muito e além de tudo é meu amigo, então estou bem feliz de poder fazer essa parceria com ele. Espero corresponder à altura, já que os resultados que ele teve na temporada passada mostram a competência dele, do carro e da equipe.

“Essa é a segunda vez que vou participar da Corrida de Duplas, a primeira vez foi em 2018 e considero que foi uma boa experiência. Espero ter um bom resultado dessa vez e sair da primeira etapa do ano com pódio e bons pontos no campeonato para o Gabriel poder iniciar uma temporada tão brilhante como foi a dele em 2021”, disse Robe.

A abertura da temporada 2022 da Stock Car em São Paulo será no dia 13 de fevereiro.

Relembre como Gabriel Casagrande conquistou o título da Stock Car em 2021

FRED SABINO compara HAMILTON x VERSTAPPEN com rivalidades HISTÓRICAS da F1 como SENNA e PROST

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1 e aponta favoritos

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: