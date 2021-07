A etapa de Cascavel da Stock Car ficará marcada para sempre na memória de Dudu Barrichello. Além de fazer sua estreia na maior categoria do automobilismo brasileiro o piloto Toyota Gazoo Racing formará a dupla da equipe Full Time com seu pai, Rubens Barrichello.

Dudu tem 19 anos e atualmente disputa a Fórmula Regional Europe by Alpine (FRECA). Ele enfrentará um dos maiores desafios da carreira, acelerar um carro novo, que pesa mais de uma tonelada em uma desafiadora pista onde nunca competiu. Esta será sua primeira participação em corrida de carro de turismo inclusive.

A oportunidade para assumir o carro #191 da Full Time, substituindo o argentino Matías Rossi, apareceu em decorrência das restrições de quarentena para viajar ao país vizinho - Rossi lidera o campeonato da SuperTC2000, do qual é o atual campeão e tem corrida nos dias 16 e 17 de julho.

O objetivo de Dudu é acumular experiência e aprender coisas novas para sua carreira.

Outro motivo para o fim de semana de Eduardo Barrichello ser especial será dividir o box com seu pai, Rubens Barrichello. O fato é inédito nas mais de quatro décadas de história da Stock Car.

A programação da etapa de Cascavel da Stock Car prevê um shakedown e treino para novatos na sexta, dois treinos livres e classificação no sábado e duas corridas no domingo. As provas serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com.

“Este fim de semana vai ser muito legal não só por competir contra o meu pai, mas também por o companheiro de equipe dele, o que deixa essa etapa ainda mais especial para mim”, disse Dudu. “Vou ter um grande desafio porque não conheço o carro, a pista, procedimento de pit-stop e vou ter que me adaptar na hora. Vou dar 100% de mim e acho que vai ser um fim de semana de muita alegria. Espero aprender muito para levar essa bagagem para toda minha carreira.”

