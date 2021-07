Nelsinho Piquet retoma suas atividades pela Stock Car neste fim de semana, em Cascavel. O piloto da MX Piquet Sports da Toyota Gazoo Racing embarca para a quinta etapa do campeonato com a esperança de evoluir ainda mais o bólido #33 no ano de estreia da equipe.

A pista traz grandes lembranças para a família Piquet, foi em Cascavel que Nelsinho venceu pela primeira vez nos carros, em 2001, pela Fórmula 3 Sul-americana. Além disso, Nelson, Pedro e Geraldo Piquet também venceram nesta pista.

Após uma etapa difícil no Velocitta, com algumas falhas mecânicas, a equipe adquiriu informações e trabalhou neste intervalo em busca de melhorar a performance. Piquet também seguiu trabalhando e visando manter o ritmo de competição e disputou a etapa de Watkins Glen do Lamborghini Super Trofeo, conquistando um top-5 na etapa.

“A expectativa é evoluir em Cascavel, adquirimos muitas informações sobre o carro na etapa passada e isso com certeza vai ajudar na evolução da equipe”, disse Nelsinho. “Neste intervalo entre as etapas também pude correr fora do Brasil e manter o ritmo, que é importante para o piloto.”

