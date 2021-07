Stock Car: Cesar Ramos e Thiago Camilo querem repetir bons resultados de 2020 em Cascavel

No próximo domingo (11), a Stock Car disputa a quinta etapa da temporada 2021 em Cascavel. A pista do oeste paranaense é a de maior média de velocidade do calendário, principalmente em função de 430 dos seus 3.058 metros (ou cerca de 14% da extensão) serem a curva mais rápida e desafiadora do Brasil, o Bacião.

A última passagem da Stock Car por Cascavel, em outubro de 2020, foi excelente para os pilotos da Toyota Gazoo Racing da Ipiranga Racing, equipe que mais pontuou. Em um fim de semana com duas etapas disputadas, Thiago Camilo fez a pole position e venceu a corrida única do sábado, e Cesar Ramos, com três colocações top-8 no sábado e na rodada dupla de domingo, somou pontos para assumir a liderança do campeonato.

Em 2021 haverá apenas a rodada dupla de domingo, e o equilíbrio de forças entre os dois fabricantes – Toyota e Chevrolet – está diferente do ano passado: os Cruze da montadora norte-americana começaram melhor, e agora, com a implantação de dois pacotes aerodinâmicos para gerar equilíbrio, os Corolla da montadora japonesa estão em ascensão. E isso só aumenta a boa expectativa dos pilotos da Ipiranga Racing, que correm com os Toyota Corolla.

“Tenho que aproveitar esse bom momento, brigar pelo pódio e tentar no mínimo me manter onde estou no campeonato”, disse Cesar Ramos, que ocupa a quarta posição, a apenas um ponto do terceiro (Ricardo Zonta) e quatro pontos do segundo (Gabriel Casagrande), e vai levar 15 quilos de lastro de sucesso no Toyota #30.

Já Thiago Camilo, em 11º lugar na tabela, uma posição pouquíssimo usual em sua longa carreira na Stock Car, não levará lastro no Toyota #21: “O momento de reagir no campeonato é agora. Tenho um longo terreno para recuperar, mas um bom fim de semana em Cascavel, uma pista que eu adoro e onde a equipe foi muito bem ano passado, pode me botar de volta na briga pelo título”.

