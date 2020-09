A Stock Car e a Copa Truck realizarão uma etapa em conjunto no circuito de Cascavel, no Paraná, nos dias 03 e 04 de outubro. Essa será a primeira vez que as principais categorias do automobilismo correrão juntas, mas a segunda tentativa de fazer o evento ocorrer.

As duas categorias já tinham planos de correr juntas em 2020 e haviam anunciado duas etapas em conjunto para a temporada deste ano, antes do automobilismo brasileiro ser paralisado devido à pandemia. O primeiro encontro deveria ter acontecido em 31 de maio, em Interlagos, enquanto o segundo seria em 13 de dezembro, para as etapas decisivas de cada uma.

O final de semana em Cascavel será movimentado, com cinco corridas entre sábado e domingo. No primeiro dia, a Stock Car fará sua quinta etapa, com uma corrida de 40 minutos. Antes, a categoria terá dois treinos livres e o classificatório, tudo no mesmo dia, sem atividade de pista na sexta. Já no domingo, a Stock terá sua sexta etapa no formato tradicional, com duas corridas. A Truck correrá apenas no domingo, com duas provas. Todas terão transmissão do SporTV.

Até o momento, a Copa Truck realizou seis corridas na temporada 2020, sendo duas já em Cascavel, ainda em julho, e outras quatro no Autódromo de Goiânia. Beto Monteiro vem dominando o ano, com três vitórias e os títulos das duas Copas disputadas até aqui. Empatados em segundo a 21 pontos do piloto pernambucano estão Wellington Cirino e André Marques.

A Stock Car também realizou seis corridas até o momento: duas em Goiânia e duas em Londrina, além de duas em Interlagos, em formato diferente do tradicional, com uma prova no sábado e a Corrida do Milhão no domingo. A disputa pelo título está acirrada até aqui, com os quatro primeiros colocados separados por apenas oito pontos: Rubens Barrichello lidera com 105, seguido de Ricardo Zonta, com 100, Ricardo Maurício com 99 e César Ramos com 97.

Átila Abreu, piloto Shell na Stock Car Photo by: Duda Bairros

