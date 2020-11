Thiago Camilo foi o grande nome do sábado da Stock Car em Curitiba. Após largar da pole position, ele dominou o início da prova, válida pela oitava etapa do campeonato, e superou Guilherme Salas, que havia assumido a liderança após a parada obrigatória nos pits.

Mas, a adrenalina de mais uma vitória foi substituída pela emoção, ao receber o troféu. Em seu discurso pós-vitória ao SportTV, Camilo exaltou o papel de Amadeu Rodrigues no esporte, ao lado das filhas do comandante da Hot Car.

“Vencer é bom, estou muito feliz de me recuperar no campeonato, mas estou feliz de poder ser eu representando um cara que foi tão importante para o automobilismo”, disse Camilo. “Ele foi muito importante para mim, eu sei o quanto ele gostava de mim, que torcia, então, esteja onde estiver, essa vitória é dedicada ao Amadeu, que fez muito pelo automobilismo.”

O piloto da Ipiranga Racing ressaltou a importância da geração de Amadeu, que ‘facilitou’ a vida dos pilotos atuais.

“Sabemos que esses profissionais que estiveram dentro do esporte antes tiveram mais dificuldades do que nós, por tudo, por questões orçamentárias, investimentos de empresas, e a gente sabe que eles foram guerreiros para caramba e o Amadeu representa essa figura: forte, emblemática e que fez tanto pelo esporte.”

Em seguida, Camilo falou sobre o papel das duas filhas de Amadeu e anunciou que elas é que ganhariam o troféu da vitória deste sábado.

“Quero dedicar essa vitória a ele. Eu conversei com a Juliana e a Bárbara (filhas de Amadeu Rodrigues), espero que elas tenham muita força para seguir, assim como o pai delas, e elas estão demonstrando isso. Ver a Babi e a Ju com o rádio do pai no primeiro treino, me cortou o coração e espero que elas consigam seguir esse legado deixado pelo Amadeu e que essa vitória e esse troféu eu faço questão que vocês subam ao pódio e recebam ele e não eu.”

