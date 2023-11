Stock Car: Enzo Elias larga da terceira fila na etapa de Cascavel

Enzo Elias tem motivos para comemorar o sábado chuvoso em Cascavel. Sofrendo com desempenho do Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing desde a primeira passagem da Stock Car Pro Series pelo Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, Elias encontrou novamente nos 3.058m da pista do oeste paranaense o bom rendimento na máquina.

O sábado em Cascavel foi de condições distintas de pista para os treinos da Stock Car Pro Series. As atividades começaram com pista seca para o último treino livre da etapa, no qual o brasiliense ficou a 0.6s do líder. As condições climáticas foram mudando ao longo da manhã e pouco antes do classificatório a chuva começou a cair no oeste paranaense. Foi a primeira vez que a categoria enfrentou condições de chuva intensa com os pneus da Hankook, o composto para piso molhado fez sua estreia no Velocitta em uma condição de pista úmida na última etapa, o que tornou ainda mais desafiadora a jornada em Cascavel.

Elias vinha em sua melhor volta no Q1, giro que o colocaria entre os 15 pilotos que disputariam o Q2. Uma bandeira vermelha trouxe emoção ao final da primeira parte do classificatório, fazendo com que os pilotos do segundo grupo voltassem para mais três minutos de treino. Elias acertou sua tentativa com as condições de pista melhorando e avançou com o melhor tempo do G2.

Com uma estratégia perfeita junto com a equipe Crown Racing, Elias saiu para o Q2 para apenas uma volta rápida, que valeu o quinto melhor tempo da sessão para o jovem piloto.

No Q3, Elias viu o Corolla #28 ficar sem combustível e vai partir da sexta posição para as corridas da penúltima etapa da temporada 2023 da Stock Car.

"Estou muito feliz com o dia de hoje”, disse o piloto. “Foi um quali complexo em vários aspectos, a chuva sempre complica um pouco as coisas, mas eu gosto muito. Consegui colocar praticamente tudo que eu quis na pista. Voltar ao Q3 é bom demais, foi fruto de um trabalho árduo com a equipe ao longo das últimas etapas. Gratidão é a palavra que define o trabalho feito por todos nós, foi incrível. Estou feliz, pena não conseguir dar a volta no Q3, mas sabemos que temos um carro competitivo tanto no molhado quanto no cego."

Veja como foi

