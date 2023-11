A chuva embaralhou o grid da penúltima etapa da temporada 2023 da Stock Car, que é realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Com um asfalto que foi molhado poucos momentos antes do início da classificação realizada neste sábado (25), os principais postulantes ao título acabaram de fora do Q2, o que inclui Gabriel Casagrande, líder do campeonato e que vinha rápidos nos treinos no seco.

O piloto do carro número 83 da AMattheis Vogel viu nos momentos finais do segundo grupo da fase inicial da classificação a chuva diminuir, o que fez com que estes competidores melhorassem seus tempos. Desta forma, Casagrande vai partir da 13ª fila para a primeira corrida deste domingo no circuito de 3.058 metros.

“A chuva atrapalha, mas isso é igual para todo mundo. Não temos que colocar a culpa nisso. Nosso carro estava muito difícil na chuva hoje. Vamos torcer para secar amanhã e, se a chuva continuar, vamos ver o que a gente consegue fazer”, disse Casagrande.

“O campeonato ficou mais emocionante, só com o Daniel (Serra) largando mais na frente. Mas faz parte, são coisas que podem acontecer. Vamos trabalhar para ver o que a gente pode melhorar e somar pontos amanhã e manter a vantagem na liderança para ir para Interlagos com alguma tranquilidade para conquistar o título”, completou Casagrande.

A penúltima etapa da Stock Car será disputada neste domingo (26), com largada marcada para 13h40. O Motorsport.com e Motorsport.tv mostram a rodada dupla de Cascavel ao vivo.

Veja como foi

HAMILTON e Sainz ELIMINADOS: veja DEBATE do QUALI do GP de ABU DHABI, que encerra 2023!



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: