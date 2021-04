Erastinho, o mascote de um dos cinco hospitais de referência em prevenção e tratamento do câncer infantil no Brasil, vai andar em alta velocidade na temporada 2021 da Stock Car. A equipe Shell V-Power firmou parceria com o hospital curitibano na última quinta-feira (8 de abril), em ação que homenageou os profissionais de saúde brasileiros.

Na ocasião foram apresentados também os carros de Átila Abreu e Galid Osman, que passam a ser preparados neste ano pela novíssima estrutura da Pole Motorsport, time situado em Curitiba e chefiado pelo engenheiro Joselmo Barcik, o Polenta.

O elo entre Polenta e os profissionais do Hospital Erasto Gaertner é antigo e remonta à época em que o pai do chefe de equipe foi tratado na instituição. Desde então o engenheiro criou laços de amizade com o estafe do hospital e fez questão de que o primeiro compromisso público da equipe fosse na sede da instituição.

Acompanhado do piloto Átila Abreu e dos mecânicos da Pole Motorsport, Barcik fez visita guiada pelas instalações do Erastinho, unidade especializada no tratamento de crianças e adolescentes. A seguir os carros #51 e #28 foram apresentados no pátio do hospital e houve assinatura do contrato entre a equipe Shell V-Power e a entidade. Para simbolizar o vínculo, os dois carros vão levar a marca do Erastinho em toda temporada 2021, adesivos que foram colados nas máquinas de competição por pacientes do hospital.

O primeiro acionamento dos motores dos carros novos foi feito por profissionais de saúde do Erastinho, como forma de a equipe homenagear todos os médicos e enfermeiros que têm sido fundamentais no combate à pandemia do Covid-19.

A temporada 2021 da Stock Car está prevista para começar no dia 25 de abril, em praça a ser definida pela categoria.

A parceria com o Erastinho não é a primeira iniciativa de conscientização e visibilidade a temas de saúde relacionada à plataforma da Shell na Stock Car. Na temporada 2019, em conjunto com a farmacêutica Prati-Donaduzzi, a Shell realizou o projeto “Transplanted Cars”, com intercâmbio dos capôs dos carros de Ricardo Zonta e Julio Campos na etapa do Velopark. A ação gerou repercussão para a pauta dos transplantes de órgãos e foi premiada nacional e internacionalmente.

“Fico muito contente em apresentar nossos carros no Erastinho e levar seu mascote conosco na temporada 2021. O automobilismo é uma grande vitrine para iniciativas sociais e filantrópicas. O lançamento da Pole Motorsport é a realização de um sonho, viabilizado pela confiança e investimento da Shell. Este é um dia muito importante para todos em nossa organização e ter o primeiro compromisso público da equipe no Hospital Erastinho é muito especial para mim”, disse Joselmo Barcik, chefe da Shell V-Power.

Átila Abreu, piloto da escuderia, afirmou: “Os carros ficaram lindos e não vejo a hora de acelerar. Sei do empenho de todos na equipe Shell V-Power em estruturar a equipe nova em Curitiba e preparar os dois carros. Fico muito feliz pela homenagem aos profissionais de saúde com o primeiro acionamento dos nossos motores. Eles são verdadeiros heróis, assim como os pacientes que pudemos visitar. Certamente competiremos impulsionados por sua energia positiva e isso será muito gratificante”.