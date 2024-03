Stock Car: Felipe Baptista celebra triunfo em Goiânia

Uma corrida perfeita! Foi assim a prova deste domingo (3) para Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, em disputa válida pela Corrida Principal da primeira etapa da Stock Car Pro Series, temporada 2024, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Depois de cravar uma volta voadora, ontem, e conquistando a primeira pole do ano, Felipe fez ótima largada na disputa deste domingo e junto à equipe, chefiada pelo experiente William Lube, ele soube manter o ritmo forte e o ótimo desempenho de seu Corolla #121, para levá-lo à vitória. Felipe Massa em segundo e Gabriel Casagrande, em terceiro completaram o pódio da Corrida Principal.

O jovem de 20 anos liderou de ponta a ponta e não deu chances aos adversários, mostrando que vai dar bastante trabalho em 2024. Felipe Baptista completou as 33 voltas em 51min06s510, com 5.353 de vantagem para o segundo colocado e ainda anotou a volta mais rápida da Corrida Principal, com a marca de 1min27s803. Com a vitória conquistada hoje em Goiânia, Felipe Baptista soma 94 pontos e ocupa a terceira posição na classificação geral.

Uma vitória maiúscula, que veio para coroar a nova fase, tanto de Felipe Baptista, que mudou de equipe neste ano, quanto para a Texaco Racing, que está em novo momento na Stock Car. Uma conquista que foi trabalhada, pensada e alcançada em cada volta deste fim de semana de estreias.

“Foi um fim de semana maravilhoso. Muito bom e especial vencer a Corrida Principal, na minha estreia com a Texaco Racing. Conseguimos manter um ritmo muito rápido, o carro estava perfeito, com bastante velocidade na pista. E devo isso ao meu time, cada um deles que trabalhou para que essa vitória chegasse. A equipe foi incrível em todos os momentos, todo mundo fazendo seu melhor. Foi tudo perfeito. É a melhor forma de começar a temporada”, comemorou o piloto da Texaco Racing.

Visivelmente emocionado e muito contente com a conquista, William Lube, chefe da equipe Texaco Racing, elogiou o trabalho de todos do time. “Hoje foi fantástico, foi 100%. Este é um esporte onde você só conquista a vitória quando tudo está 100% e hoje foi um dia assim. A equipe foi perfeita, um pit-stop perfeito, engenharia junto com o piloto, contando e administrando os pushs, fazendo com que cada volta fosse melhor do que a outra. O time se preparou para este momento e ele chegou. E, na primeira etapa. Nem nos melhores sonhos eu imaginava isso, mas já que veio, a gente abraça com alegria”, enfatizou Lube.

A próxima etapa da Stock Car será no Autódromo do Velocitta, nos dias 22 e 23 de março.

