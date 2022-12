Stock Car: Freio e tração fundamentais na decisão de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A decisão do campeão de 2022 da Stock Car Pro Series acontece neste domingo (11) na pista mais conhecida de todo o grid da categoria: o Autódromo de Interlagos. A final da temporada tem largadas às 14h15 e 14h55 deste domingo com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv em uma das decisões mais espetaculares da categoria nos últimos anos.

Isso porque quatro pilotos chegam disputando o título. Rubens Barrichello ascendeu à liderança apenas após a última etapa, em Goiânia, e com os descartes ele é quem soma mais pontos no momento, com 298. Daniel Serra é o segundo com 290, apenas dois pontos à frente do atual campeão Gabriel Casagrande. Em quarto, o argentino Matías Rossi soma 268.

Curiosamente, entre os quatro postulantes ao título, Barrichello é o único que jamais venceu em Interlagos na Stock Car. Serra e Casagrande venceram duas vezes no autódromo paulistano – outra coincidência, já que eles venceram, cada um, uma edição da Corrida de Duplas (Serra com João Paulo Oliveira em 2018 e Casagrande com Gabriel Robe na edição deste ano); Rossi, que venceu em 2022 suas duas primeiras provas na Stock Car, conquistou em Interlagos o seu mais recente triunfo, durante a sétima etapa, no final de julho.

Campeão em 2014, Rubens Barrichello soma 19 vitórias em sua carreira na categoria e busca o bicampeonato. É o único piloto em todo o grid que já teve a oportunidade de correr no circuito antigo de Interlagos, de 7.960 metros: foi em 1989, ainda na Fórmula Ford. Já Daniel Serra, que também soma 19 triunfos na Stock Car, vai em busca de seu quarto título – se conseguir, supera a marca do pai, o também tricampeão Chico Serra. Casagrande, campeão em 2021, tem sete vitórias e busca seu segundo título, enquanto o argentino Rossi vai atrás de seu primeiro título no Brasil.

Na temporada, o quarteto venceu, junto, oito das 22 corridas disputadas até agora nas 11 etapas da atual temporada. Barrichello foi quem mais ganhou corridas – três -, enquanto Casagrande e Rossi venceram duas cada e Serra, apenas uma. Fora da disputa pelo título, o maior vencedor de 2022 é, por enquanto, Ricardo Maurício, com quatro vitórias. Ele é o sétimo na tabela, com 222 pontos e sem chances matemáticas de ser campeão.

Freio e Tração

Interlagos é a pista que mais exige dos freios em todo calendário. A primeira curva de seus 4.309 metros, o S do Senna, é a que traz a frenagem mais intensa de toda a temporada para os discos Fremax e as pastilhas Fras-le. Os carros vêm pela reta principal a cerca de 240 km/h para contornar a primeira perna da curva a 75 km/h. Tamanha redução vem de uma forte frenagem que dura, em média, cinco segundos e o carro percorre pouco menos de 200 metros. A redução de 165 km/h em tão curto espaço e tempo gera uma desaceleração de 1,5 G, segundo os departamentos de engenharia da Fras-le e da Fremax.

Logo depois, na Reta Oposta, os pilotos também fazem significativa redução de velocidade para o contorno da Curva do Lago, reduzindo de 230 para 110 km/h em apenas 140 metros e três segundos. São os dois mais importantes pontos de ultrapassagem do traçado.

Outra curva famosa do traçado paulistano, o Laranjinha, é um rápido contorno à direita com duas tangências e inclinação negativa em relação ao ponto de apoio. Em apenas dois segundos, os discos Fremax e pastilhas Fras-le reduzem a velocidade de 200 para 125 km/h, em uma das curvas mais rápidas de Interlagos.

As temperaturas sobem também no chamado miolo do circuito: Pinheirinho, Bico de Pato e Junção – esta última, de grande importância, contornada em subida em direção à reta principal. Os discos de freio da Fremax são projetados para enfrentar até 720°C em condições de corrida, enquanto as pastilhas de freio da Fras-le suportam até 840ºC sem prejuízo à eficiência e segurança do conjunto.

O fim de semana reserva dois treinos livres na sexta-feira (9), o classificatório no sábado (10) às 14h40 e no domingo (11) a largada da primeira prova acontece às 14h15; a segunda corrida tem largada programada para as 14h55. As provas do domingo têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Interlagos é o circuito mais desafiador da temporada porque traz frenagens muito fortes”, disse André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX. “Exige muito dos freios, especialmente no fim da reta dos boxes, na frenagem para o S do Senna, que é muito forte e isso eleva muito a temperatura dos discos e das pastilhas. É um circuito muito competitivo, muito conhecido de todos os pilotos, então o equipamento é levado ao limite o tempo todo”.