Um dos destaques da temporada 2022 da Stock Car, Rodrigo Baptista encerra seu primeiro ano na mais importante categoria do automobilismo brasileiro neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). E o piloto da Crown Racing espera repetir seu melhor desempenho no campeonato nos 4.309 metros do circuito paulistano.

Foi em Interlagos que Baptista estreou na Stock Car, em fevereiro deste ano, e também onde conseguiu seu melhor desempenho na temporada, ao garantir um pódio, na pista, na segunda passagem da categoria pela capital paulista. Assim, as expectativas do piloto são altas para este final de semana.

"Fechar o campeonato em Interlagos é muito bom por ser uma pista onde corri duas vezes na Stock Car. A equipe e eu tivemos desempenhos melhores quando retornamos a um circuito neste ano, e foi em Interlagos onde tive meu melhor resultado. Novamente, uma boa classificação vai determinar nossas possibilidades nas corridas", disse Baptista.

Os treinos livres para a última etapa da temporada 2022 da Stock Car serão realizados nesta sexta-feira (9), com a classificação reservada para o sábado. A rodada dupla de Interlagos será disputada neste domingo, a partir das 14h15, e contará com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

